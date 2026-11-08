Erdogan Ya Kai Ziyara Azerbaijan Domin Sasanta Alakar Da Ke Tsakanin Kasashen Biyu

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Recep Tayyip Erdogan, shugaban Turkiyya, a yau Lahadi ya ziyarci yankin Karabakh na Jamhuriyar Azerbaijan bisa gayyatar Ilham Aliyev, tare da wata babbar tawaga da ta haɗa da matarsa Emine Erdogan, ministan harkokin waje Hakan Fidan, shugaban hukumar bayanai Ibrahim Kalin da wasu ministoci da 'yan majalisa.
An fara ne da takaddamar da aka yi a baya kan shawarar Baku na sanya iyaka kan hijabi a makarantu, wadda ta haifar da suka daga Ankara. Bayan da mai ba da shawara Oktay Saral ya soki manufar, Azerbaijan ta ɗauki kalaman a matsayin shiga cikin harkokinta na cikin gida, kuma Erdogan ya kori mashawarcinsa domin rage fushin Azerbaijan.
Aliyev bai halarci taron shugabannin ƙasashen Turkawa a Ankara ba a ƙarshen Oktoba. A ranar 21 ga Oktoba, Baku ta hana shigar manyan mutanen Turkiyya 31 ciki har da 'yan siyasa da 'yan jarida da malamai. Masana suna ganin rikicin ya zarce batun hijabi zuwa sabanin ra'ayi kan yanayin ƙasa, tasirin Ankara da manufofin ƙasashen biyu kan Isra'ila da Armenia. Duk da haka, masu lura suna ganin muradun dabarun haɗin gwiwar soji da makamashi har yanzu suna aiki a matsayin abin hana faɗaɗa tashin hankali.
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