Yamen: Ta Nemi Saudiyya Ta Biyata Diyyar Dala Biliyan 57 Da Amincewa Da Ita A Hukumce

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Rahotannin jaridu ciki har da Wall Street Journal sun fallasa buƙatun da gwamnatin San'a ta gabatar wa Saudiyya, waɗanda suka haɗa da samun diyya ta kuɗi da ta kai dala biliyan 51, tare da amincewa da ita a hukumance a matsayin hukumar da ke mulkin Yemen, a madadin cimma yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen fuskantar juna ta soji.
Bisa ga rahoton, San'a tana ba da hujjar waɗannan buƙatun a matsayin diyya kan shekarun hare-haren sama da killacewa da takunkuman da saudiyya ta kakabawa Yemen a lokacin yaƙin. A gefe guda kuma, Riyadh tana fuskantar wani ma'auni mai rikitarwa; domin biyan waɗannan buƙatun zai iya buɗe kofa ga irin waɗannan buƙatun nan gaba, yayin da zaɓin soji ke tattare da haɗari, musamman tare da yiwuwar asarar rayuka idan an faɗaɗa ayyukan soji ta ƙasa da sakamakon da zai iya biyo baya a cikin gida.
Don haka, tattaunawar tsakanin ɓangarorin biyu ba ta tsaya kan dakatar da karawar yaki kawai ba, a'a ta kai zuwa batutuwan diyya da amincewa ta siyasa da makomar mulki a Yemen, waɗanda suka zasu iya cimma cikakkiyar sasantawa koma bayan rikici.
Jaridar "Wall Street Journal" fallasa cewa Masarautar Saudiyya ta tuntuɓi Ansarullah don sanin me ake buƙata don cimma dakatar da faɗa ta hanyar tattaunawa, kuma amsar da ta samu ita ce biyan diyyar dala biliyan 51.
Majiyoyin jaridar sun ce Ansarullah sun ambata cewa wannan shine adadin da ake buƙata don biyan diyyar asarar hare-haren Saudiyya na shekaru da dogon killacewa, suna ƙara da cewa an gabatar da wasu adadi tun daga lokacin, amma saƙon ya kasance bayyananne cewa farashin ficewa daga rikicin zai kai dubban biliyoyin daloli.
Haka kuma Ansarullah suna son Masarautar Saudiyya ta amince da su a hukumance a matsayin masu mulkin Yemen, abin da a aikace ke nufin karɓar abokin gaba mai makamai na Iran a kan iyakarta ta kudu, domin su sami ƙarin riba. Waɗannan buƙatun sun nuna cewa Saudiyya tana fuskantar zaɓuɓɓuka da dukkansu marasa kyau ne gareta, kuma tana ƙoƙarin samun hanyar fita daga rikicin da ta fara fiye da shekaru goma da suka gabata, lokacin da ta shiga yaƙin cikin gida na Yemen kan Ansarullah Yamen.
Fadace-fadacen sun sake tsananta a wannan bazara, tare da kai hare-haren Ansarullah kan wuraren mai da filayen jirgin sama na Saudiyya, ban da harinsu da ya ba su damar mamaye ƙarin yankuna masu mahimmanci a Yemen.
Ansarullah yanzu suna ci gaba zuwa Aden, birnin bakin teku da gwamnatin Yemen da duniya ta amince da ita, ƙawar Saudiyya, ke da hedkwatarta, kuma kwanan nan sun kusance shi da nisan kusan mil 50, wanda shine mafi kusanci da suka samu tun shekarar 2015, lokacin da suka mallaki sassan birnin.
Jaridar "Wall Street Journal" ta bayyana cewa hare-haren Ansarullah akai-akai cikin Yemen sun shafi yankunan da ake amfani da su a matsayin wuraren taro ko cibiyoyin umarni da jagoranci na duk wani hari na ƙasa da haɗin gwiwar Saudiyya ke jagoranta, kuma waɗannan hare-haren sun haɗa da wani hari a lardin Shabwah na Yemen wanda ya kai ga mutuwar aƙalla mutane 75 da raunata fiye da 200, a cikin hare-hare mafi kisa tun sake farfadowar yaƙin cikin gida.
David de Roch, Kanar mai ritaya a sojin Amurka wanda ya horar da hafsoshi a sojin ƙasashen Tekun Farisa ciki har da Saudiyya, ya ce: " Ansarullah suna amfani da makamai masu linzami na ballistic na gajeren zango don kai hari kan wurare kamar Aden, kuma sanarwarsu cewa suna iya kai hari Aden yana sa wa haɗin gwiwar shan wahala wajen mayar da sojojin ƙasa da sauran abubuwa cikin Yemen."
Jami'an Saudiyya sun ce yariman mai jiran gado Mohammed bin Salman yana sane da girman ƙalubalen da Masarautar ke fuskanta, kuma sun ƙara da cewa yariman, wanda shine ainihin mai mulkin Saudiyya a ƙarƙashin mahaifinsa Sarki Salman mai shekaru 90, ba ya son yin cikakkiyar tattaunawa da Ansarullah ba tare da samun nasarorin fagen daga a Yemen da za a yi amfani da su a matsayin katin matsin lamba a kowace tattaunawa ba.
Sojin Saudiyya sun kai hare-hare ta sama akai-akai kan Yamen, waɗanda su da kansu suka zargi da kai hare-hare da ba su bayyana yanayinsu ba da suka shafi jami'ansu a San'a, babban birnin Ansarullah, amma yariman yana tsoron cewa tura ƙarin sojojin Saudiyya zuwa Yemen zai kai ga faɗuwar adadi mai yawa na waɗanda aka kashe da tada fushi a cikin gida, a cewar jami'an Saudiyya, kuma an riga an yi asarar dubban mutane, amma hukumomi ba su sanar da su a hukumance ba.
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