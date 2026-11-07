Saudiyya Ta Kai Hari Kan Wata Kasuwa A Lardin Ta'izz; Fiye Da Yemanawa 30 Sun Yi Shahada Tare Da Jikkata

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Sakamakon harin jirgin sama a wata kasuwa a lardin Ta'izz na Yemen, fararen hula sama da 30 abin ya shafa an samu shahada da jikkata. An kai wannan harin ne a daidai lokacin da kasuwar ta fi cunkoso da zirga-zirga, kuma a lokacin da mutane da yawa ke cikinta.
Majiyoyin gida a lardin Ta'izz sun shaida wa tashar talabijin ta "Al-Masirah" ta Yemen cewa harin ya kai samu kasuwar a daidai lokacin da ake ciniki da zirga-zirgar 'yan ƙasa. A cewar waɗannan majiyoyi, ƙididdigar farko na wadanda abin ya shafa ta zarce shahidai da wadanda suka jikkata 30. A lokaci guda, ƙungiyoyin agaji da 'yan ƙasa na ci gaba da bincike a cikin tarkace da kewayen wurin da lamarin ya faru don neman gawarwakin mutanen da suka bace; wannan yana faruwa ne yayin da jiragen saman Saudiyya ke ci gaba da tashi a saman yankin.
Yemen Ta Yi Wa Saudiyya Barazanar Mayar Da Martani Mai Raɗaɗi
A gefe guda, Birgediya Janar "Yahya Sari'," kakakin sojojin Yemen, ya sanar: A jiya Juma'a, da ƙarfe 7:10 na safe, wani jirgin yaki na F-15 na maƙiya Saudiyya ya tashi daga sansanin Khamis Mushait kuma da hare-hare uku na jirgin sama, ya kai hari ga kasuwar Al-Hadharah a gundumar Al-Wazi'iyah na lardin Ta'izz. Waɗannan hare-haren sun yi sanadin samuwar shahidai da wadanda suka jikkata daga cikin fararen hula. Wannan jirgin ya bar lardin Ta'izz da ƙarfe 8 na safe kuma ya koma wannan sansanin.
Ya mayar da martani ga hare-haren Saudiyya, ya yi ma ta barazanar mayar da martani, kuma ya ce: Waɗannan munanan laifuffuka, in Allah Ya so, ba za su kasance ba tare da martani da hukunci ba.
Yin Allah Wadai Da Harin Daga Ofishin Siyasa Na Ansarullah
Ofishin siyasa na ƙungiyar "Ansarullah" ta Yemen shi ma ya yi Allah wadai da kisan gillar da Saudiyya ta aikata.
Wannan ofishin a cikin wata sanarwa ya bayyana: Kai hari ga wata kasuwa ta jama'a da hare-hare da yawa na jirgin sama na zaluncin Saudiyya da ci gaba da aikata laifuffuka da kisan gilla kan al'ummar Yemen, shaida ce bayyananna ta laifin yaki.
A ci gaba da sanarwar an ce: Abin baƙin ciki ne cewa waɗannan laifuffukan Saudiyya bayyanannu, sun zamo wani fayil da aka manta a cikin alƙaluman Majalisar Dinkin Duniya da abin da ake kira al'ummar duniya.
Wannan ofishin ya kara da cewa: Abin da ake kira al'ummar duniya, sun koma mataimaka ga masu kisa da masu laifi da muryar mai zartarwa a gaban wadanda abin ya shafa.
Ofishin siyasa na Ansarullah ya kuma nanata: Gwamnatin Saudiyya, idan ba tare da goyon baya da kariyar siyasa ta Amurka ba, da ba za ta sami ƙarfin gwiwar aikata irin waɗannan munanan laifuffuka ba.
Wannan ofishin a ƙarshe ya yi gargadin cewa tsananta hare-haren gwamnatin Saudiyya kan al'ummar Yemen zai fuskanci martani mai raɗaɗi.
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