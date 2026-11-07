Zulqadr: Mun Fuzgo Maƙiya Daga Kan Kujerar Mulki; Su Jira Daukar Fansa A Mataki Na Gaba

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Mai ba da shawara kan harkokin siyasa ga Babban Jagoran Juyin Juya Hali ya ce shan kashin siyasar Trump da Netanyahu a zaɓe, wanda ya biyo bayan mummunan shan kashinsu na soji daga al'ummar Iran, ya zamo sakamako ne na gwagwarmayar kariya mai tsarki da juriyar watanni takwas ta wannan al'umma da fagen gwagwarmaya ne.
Tare da tunawa da wannan alkawari cewa a mataki na farko za mu kado ku daga kan kujerar mulki, yanzu wannan alkawarin ya cika, kuma maƙiya dole ne su jira mataki na gaba na fansa.
Makiya Za Su Zama Darasi Na Dindindin Ga Duk Wani Ƙarfin Mulki Mai Zalunci Kan Iran.
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