Iran Na Ƙoƙarin Malalkar Na’urorin Kariya Na Rasha Nau’in S-400 Triumf

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Iran na ƙoƙarin samun na’urar kariyae sama na Rasha S-400 Triumf domin ƙarfafa iyawarta wajen fuskantar barazanar hare-haren sama, musamman tare da ƙaruwar yiwuwar sake farfadowar fuskantar juna na soji da Amurka da Isra'ila.
Dangane da jaridar The Telegraph ta Biritaniya, wata saƙo daga Jagoran Iran ta isa shugaban Rasha Putin tana neman waɗannan tsare-tsaren, a tsakiyar kyakkyawan fata na Iran cewa Moscow za ta amince da yarjejeniyar a ƙarshe. Samun S-400 zai wakilci wani muhimmin ci gaba a lissafin kariyar iska na yankin, dangane da ikon tsarin na lura da kuma tsayar da faɗin maƙasudan iska a nesa mai nisa. Amma shawarar ƙarshe tana hannun Moscow, wadda matsayinta kan wannan yarjejeniya zai iya yin tasiri kan ma'aunin ƙarfin soji a Gabas ta Tsakiya.
Bisa ga rahoton jaridar The Telegraph ta Biritaniya, wani saƙo daga Jagoran Iran ya isa ga shugaban Rasha Putin yana neman waɗannan na’urori, a tsakiyar kyakkyawan fata na Iran cewa Moscow za ta amince da yarjejeniyar a ƙarshe.
Samun S-400 da Iran zai wakilci wani muhimmin ci gaba a lissafin kariyar sama na yankin, dangane da ikon na’urar tana iya lura da kuma kakkabo makamai masu yawa a zango mai nisa
Amma shawarar ƙarshe tana hannun Moscow, wadda matsayinta kan wannan yarjejeniya zai iya yin tasiri kan ma'aunin ƙarfin soji a Gabas ta Tsakiya.
Amma Shin Na’urar S-400 da tana tawaya ko rauni? Tabbas a'a, tana daga cikin mafi kyawun tsare-tsaren na’urorin kariya sama da makamai masu linzami kuma ana buga misali da ita, amma ba a keɓenceta don jiragen marasa matuƙa ba kuma Rashawa sun gaza wajen buɗe waɗannan tsare-tsaren inda suka buɗe su a yankuna kusa da fagen ba tare da kariya mai rubayyawa ba na gajeren da matsakaicin zango ba. Tsare-tsaren na’urar masu dogon zango suna buƙatar tsare-tsaren rubayyawa da ke kare su kamar Pantsir, Buk, Tor, da radar ƙasa da dogon zango, ban da hanyoyin yaƙin lantarki.
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