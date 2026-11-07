Iran: Duk Wani Hari Ga Iran Zai Fuskanci Martani Nan Take Maras Iyaka Mai Barna

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Wani babban jami'in tsaro dangane da ci gaban barazanar soji na maƙiya, ya gaya wa Press TV cewa: Amurka da Isra'ila da nufin yin matsin lamba na tunani kan al'ummar Iran, suna masu maimaita barazanarsu koyaushe, amma dole su sani cewa waɗannan barazana ba za su yi wani tasiri kan ƙudurin Iran na tunkarar duk wata mamayewa da ƙarfi ba.
Ya ƙara da cewa: duk wani hari kan Iran izini ne ga martani nan take, maras iyaka kuma mai haifar da nadama kuma Iran wajen kare kanta ba za ta sanya wani iyaka na yanayin ƙasa, lokaci ko wuraren kai hari ba.
Wannan jami'in tsaro ya nanata: ba mu amince da wani ra'ayi da ake kira hari mai iyaka ko na ɗan gajeren lokaci ba kuma martani kowane hari zai kasance maras iyaka da zai wuce yankin. Mun kuma yi gargaɗi ga ƙasashen yankin cewa duk wani haɗin gwiwa da ɓangarorin masu kawo hari, zai mayar da su wuraren na ayyukan kare kai na Iran.
Ya bayyana: Kowane irin hari kan Iran zai haifar da faɗaɗa yaƙin ba ƙarshensa da sauran wurare na yankin ma ba za su samu kwanciyar hankali ba.
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