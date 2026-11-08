Isra’ila Ta Sake Tura 'Yan Ta'adda 1,300 a Jordan, Iraki da Lebanon!

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: A lokacin da hankalin duniya ke karkata ga taswirorin siyasa masu canzawa na Gabas ta Tsakiya, binciken tsaro da bayanai na bayan fage ya fallasa wani sabon babi mai haɗari a cikin hargitsi da aka tsara, inda muradun ƙungiyar da ake kira "Hai'atu Tahrir al-Sham" ƙarƙashin jagorancin Abu Mohammed al-Jolani suka haɗu da shirye-shiryen yankin tare da zarce iyaka suna masu nuni da sabbin motsin fagen daga da ke nuna fiye da motsin gida a arewacin Siriya.
Kafofin watsa labarai na Iraki "Al-Maalomah" a cikin tattaunawa da majiyoyi da dama masu masaniya sun fallasa wani shiri mai haɗari ga makomar yankin; bayyanar wani babban shiri na ɓarna da ya samo asali daga sansanonin Idlib kuma ya faɗaɗa iyakarsa wajen haifar da rashin kwanciyar hankali da tsaron ƙasashen maƙwabta, cikinsu akwai Jordan da Iraki, ta hanyar dabara da nufin faɗaɗa ta'addanci da ƙirƙirar sabbin fagen gajiyarwa.
Bayanan tsaro masu tayar da hankali da binciken da hukumomin da abin ya shafa suka gudanar, sun yi ishara da gudanar da wani tsararren tsari na shirya kusan mutane 1,300 masu makamai daga ƙungiyoyin tsattsauran ra'ayi zuwa iyakoki, hakan ya faru ne a daidai lokacin dakile wani makirci ƙarƙashin jagorancin gwamnatin Sahayoniya ta hanyar bayanan liken asiri a kudancin Siriya, musamman a lardin Daraa.
Wannan daidaitawar bayanai ta babban mataki ba wai kawai da nufin girgiza amincin ƙasa na yankin ba, a'a tana neman dora wani yanayi na faɗin hargitsi da ke hidima ga shirye-shiryen faɗaɗawa da matsin lamba na waje kuma wannan yana sanya amincin Oman, Baghdad da Damascus gaban gwajin tsaro mafi haɗari na irinsa don hana shirin hargitsi na ramuwar gayya.
A baya, wata majiya ta tsaro ta Siriya ta fallasa wa Al-Maalomah cewa an gano gudanarwar da ake tuhuma ta ƙungiyoyin tsattsauran ra'ayi da ta'addanci zuwa iyakokin ƙasashen maƙwabta (Iraki, Lebanon da Jordan) ƙarƙashin sa ido kai tsaye ta bayanai da nufin girgiza aminci da tsaron ƙasa na yankin da haifar da hargitsi bisa ga matsin lamba na waje.
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