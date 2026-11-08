Hamas: Tantunan 'Yan Gudun Hijira 70,000 Suka Nutse Da Lalacewar A Gaza

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ƙungiyar Gwagwarmayar Musulunci ta Hamas a cikin wata sanarwa ta manema labarai ta bayyana cewa guguwar sanyin kwanan nan ta haifar da nitsewa da lalacewar fiye da tantunan 'yan gudun hijira 70,000, unguwannin zama da gine-ginen da suka tsufa. Wannan yana faruwa ne a lokacin da gwamnatin Sahayoniya ke ci gaba da hana shigar da kayan agaji na gaggawa, musamman kwantenoni, kayan gyara, kayan dumama da kayan aikin ceto da agaji.
Ƙungiyar Hamas, ta ɗorawa "Majalisar Zaman Lafiya" da babban jami'in gudanarwarta, Nikolai Mladenov alhakin kai tsaye wajen tsanantar masifar dubban 'yan gudun hijira.
Wannan ƙungiyar ta nanata cewa shirunsu a gaban ketar Sahayoniya, yana samar da shamaki ga ci gaban waɗannan mamayewa da laifuffukan gama gari kan al'ummar Falasɗinu.
Wannan ƙungiyar ta nemi masu shiga tsakani da masu ba da garantin yarjejeniyar da su tilasta wa gwamnatin Sahayoniya cika alkawuranta gaba ɗaya ta hanyar matsin lamba na gaske. Haka kuma dole su tabbatar da kwararar agaji da kayan agaji nan take kuma su hana shigowar kwamitin ƙasa cikin Zirin Gaza.
Hamas ta kuma roƙi al'ummar duniya da ƙasashen Larabawa da Musulmi da su ɗauki mataki nan take don karya kawanyar da ceton Gaza daga sakamakon yaƙin kisan kare dangi da killacewa mai ci gaba.
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