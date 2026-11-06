Iran: Dakarun Sararin Samaniya Sun Lalata Jirgi Maras Matuƙi Na Amurka Mq1 Karo Na 16

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: An gano tare da lalata shi Jirgin maras matuƙi Amurka MQ1 karo na 16 na ta hanyar sabon na’urorin kariyar sama na Rundunar Irgc ƙarƙashin ikon cibiyar sadarwar haɗin gwiwar kariyar sama ta ƙasar Iran a sararin samaniyar tsibirin Qeshm.
Jirgin Ya Gaza Wajen Ayyukan Bincike
Wani jirgi mara matuƙi mai bincike na yaƙi na sojin mamayar Amurka na’uin MQ-1 a saman tsibirin Qeshm, an gano shi tare da lalata shi da makamin sabon na’urar kariyar sama ta rundunar sararin samaniya ta Rundunar Kare Juyin Juya Halin Musulunci.
Jerin gazawar ayyukan bincike na maƙiya, ssun karu kan baƙin ayyukan kwamandan Brad Cooper. Mayaƙan Rundunar tare da fifikon bayanai da ci gaba da sa ido kan motsin sama na maƙiyi, suna lura da ayyukan bincike da tsarin tashin waɗannan jirage.
Muhimmancin Dabarun Kakkabo Jiragen MQ-1; Daga Gazawar Bincike Zuwa Batun Lallata Tushensa
MQ-1C Gray Eagle ER wani jirgi ne mara matuƙi mai dogon zango na sojin ƙasa na Amurka, wanda aka ƙera don ayyuka na dogon lokaci tare da kayan aikin sa ido da tattara bayanan lantarki. Lalata irin waɗannan jiragen ba ta iyakance ga asarar kuɗi kawai ba — kowace rasawa tana nufin rikicewa a ci gaban sa ido na bayanai, raguwar ƙarfin bincike da ƙaruwar kuɗin aiki na maƙiya. Lalata jirgin MQ-1 na 16 a Qeshm yana da muhimmanci domin yana nuni da gazawar ayyukan bincike na Amurka da kuma ikon Iran na murkushe tushen tashin waɗannan jiragen.
Wani muhimmin batu shi ne gano tushen da tsarin ayyukan jiragen marasa matuƙa na Amurka. Ci gaba da lura da hanyoyin tashi da gano tushen ayyukan tashi ana yin su akai-akai ta mayaƙan bayanan sararin samaniya, kuma wannan yana haifar da ƙarin ingantaccen sani kan tsarin tallafi da ayyukan bayanai da bincike na maƙiyi, ta haka murkushe tushen tashin waɗannan jiragen mara matuƙa da sansanonin maƙiyan mamaya na Amurka a duk faɗin yankin zai yiwu ne kawai a cikin lokaci ɗaya idan kwamandojin sojojin Jamhuriyar Musulunci su kai niyya.
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