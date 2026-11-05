Amurka Na Ci Gaba Da Shirin Kawo Iran Sabbin Hare-Hare

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Jami'an Amurka sun shaidawa Axios cewa sojojin Amurka na kammala shirye-shiryensu don yiwuwar sake fara manyan ayyukan yaƙi a Iran, kuma waɗannan shirye-shiryen sun haɗa da tura ƙarin ƙarfafawar soji zuwa yankin.
A gefe guda kuma, daraktan cibiyar hukumar leƙen asiri John Ratcliffe, da ministan baitul mali Scott Bessent, suna son Trump ya ba da ƙarin lokaci ga killacewar teku da yaƙin matsin tattalin arziki don tsananta matsi kan Iran.
Sojin Amurka suna jiran isowar jirgin ruwa mai ɗaukar jirage Theodore Roosevelt da tawagar yaƙi ta jirgin ruwa mai saukar da jirage na Makin Island, tare da rundunoni na sojojin ruwa na Amurka, don kammala taron dangin sojoji.
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