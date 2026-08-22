Najeriya: Sama da Masallata 60 Ne Aka Sace

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: An sace masallata sama da 60 a harin da wasu mutane dauke da makamai suka kai kan babban masallacin garin Dakara a jihar Neja ta Najeriya. Wannan lamari ya faru ne a daidai lokacin da ake gudanar da sallar Juma'a, kuma maharan bayan sun yi ta harbe-harbe kaitsaye sun tafi da wasu masallatan zuwa daji. Bisa ga rahoton jaridar Najeriya Daily Trust, wannan lamari ya faru ne a yankin karamar hukumar Borgu a jihar Neja.
Bisa ga rahotannin farko, maharan da adadinsu ya yi yawa, sun shiga babban masallacin Dakara ne a lokacin da ake gudanar da sallar Juma'a, kuma suka yi garkuwa da wasu masu salla.
Wani mazaunin yankin da bai so a bayyana sunansa ba, a cikin hirarsa da wakilin Daily Trust, ya bayyana cewa a ranar Juma'a an sami wasu matsalolin tsaro da dama a yankin Borgu. A cewarsa, maharan sun kai hari a yankuna uku ciki har da Dakara, kuma a harin da suka kai kan masallacin, sun sace mutane sama da 60.
Wannan majiya ta yankin ta kara da cewa maharan sun yi ta harbe-harbe kafin su kai wadanda sukai garkuwar zuwa daji, amma babu wani daga cikin masu sallar da ya samu rauni a wannan lamarin. Duk da haka, ba a fitar da karin bayanai game da asalin maharan, wurin da ake tsare da wadanda aka sace, da kuma dalilin wannan harin ba.
A halin da ake ciki, mai magana da yawun kwamandan 'yan sanda na jihar Neja, Wasio Abiodun, a martaninsa ga wannan rahoto, ya bayyana cewa zai binciki lamarin kuma zai bayar da karin bayanai; duk da haka, har zuwa lokacin da aka fitar da rahoton, 'yan sanda ba su fitar da wani cikakken bayani a hukumance ba game da wannan lamarin.
A shekarar 2025 ma, an samu irin wannan lamari inda sama da mutane 50 suka mutu da raunata, sannan an sace mutane da dama.
Kamfanin dillancin labarai na Reuters a cikin wani rahoto a ranar 20 ga Agusta, 2025, ta bayyana cewa adadin wadanda suka mutu a harin da wasu mutane dauke da makamai suka kai kan wani masallaci da gidajen da ke kewaye da shi a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya ya kai akalla 50, sannan an sace mutane da dama. Wannan rahoto ya dogara ne akan bayanan da hukumomin yankin da mazauna wurin suka bayar.
Harin na bara ya faru ne a yankin da ke nesa da Onguwan Mantau a gundumar Malumfashi; a lokacin da Musulmai suka hallara domin yin sallar asuba a masallaci. Shaidu sun ce maharan dauke da makamai a kan babura sun shiga yankin, da farko sun yi harbi a cikin masallaci kan masu salla, sannan suka ci gaba da hare-haren a kauyen.
A cewar Aminu Ibrahim, wakilin gundumar Malumfashi, akalla mutane 30 ne suka mutu a wadannan hare-haren, yayin da wasu 20 kuma aka kona su da rai. Mai magana da yawun 'yan sandan Katsina ya kuma bayyana cewa 'yan sanda sun shiga tsakani kan hanyar maharan kuma sun hana wani hari da aka shirya kan kauyuka biyu, amma maharan a lokacin da suke gudu daga yankin Mantau sun yi harbi kan mazauna wurin.
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An sace masu salla sama da 60 a harin da wasu mutane dauke da makamai suka kai kan babban masallacin garin Dakara a jihar Neja ta Najeriya. Wannan lamari ya faru ne a daidai lokacin da ake gudanar da sallar Juma'a, kuma maharan bayan sun yi ta harbe-harbe kwatsam, suka fitar da wasu masu salla daga masallacin suka tafi da su zuwa daji.
Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: An sace masallata sama da 60 a harin da wasu mutane dauke da makamai suka kai kan babban masallacin garin Dakara a jihar Neja ta Najeriya. Wannan lamari ya faru ne a daidai lokacin da ake gudanar da sallar Juma'a, kuma maharan bayan sun yi ta harbe-harbe kaitsaye sun tafi da wasu masallatan zuwa daji. Bisa ga rahoton jaridar Najeriya Daily Trust, wannan lamari ya faru ne a yankin karamar hukumar Borgu a jihar Neja.
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