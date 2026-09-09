IRGC: Sun Kama Wani Jirgin Ruwan Amurka Na Zamani Na Ƙarƙashin Ruwa A Mashigar Hormuz

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Da kulawa ta musamman daga Allah Maɗaukaki, mayaƙan sojojin ruwan Rundunar Tsaron Juyin Juya Hali, sun kama ɗaya daga cikin mafi ci gaban jiragen ruwa na ƙarƙashin ruwa na zamani mai fasaha maras matuki na sojojin ta'addanci na Amurka, a mashigar Hormuz, ta hanyar wani aiki na leken asiri da na soji mai sarkakiya, da sanyin safiyar yau.
Sojojin Ruwa na Rundunar Tsaro ta Juyin Juya Hali sun ce Wannan jirgin ruwa na ƙarƙashin ruwa mai fasaha yana da sabuwar fasaha a fannin kwarewar ƙarƙashin ruwa a duniya, wanda aka miƙa shi ga rundunar sojojin ta'addanci na Amurka a shekara ta 2025.
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