Yamen: Fursunonin Runduna Uku Cikakku Na Sojojin Saudiyya Sun Mika Wajen Ansarullah + Bidiyo

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ansarullah ta bayyana cewa a cikin babban aikin kame fursunoni mafi girma a tarihin yaƙe-yaƙen zamani, runduna uku cikakku na sojojin Saudiyya da yan hayarsu tare da dukkan makamansu da kayan aikinsu, a fagagen Hays, Al-Mokha, Al-Khawkhah, Taiz da Al-Jawf sun mika wuya ga sojojin Yemen.
Mohammed Al-Bakhiti, memba na ofishin siyasa na ƙungiyar Ansarullah ta Yemen, ta hanyar wallafa wani bidiyo a shafinsa na sada zumunta na X, ya ba da labarin babban aikin kame fursunoni mafi girma a tarihin yaƙe-yaƙen zamani.
Dakarun Ansarullah Sun Kubutar Da Fursunoninsu A Gabar Yammacin Kasar
Abdulqadir Murtada" shugaban kwamitin ƙasa na harkokin fursunoni na Yemen ya bayyana sakin dukkan fursunonin ƙasar daga gidajen yari na gabar yammacin Yemen da ke ƙarƙashin ikon Saudiyya. A lokaci guda, Majalisar Ƙoli ta Siyasa ta Yemen ma ta ba da labarin dakatar da rikice-rikice a wannan yankin.
Murtada a cikin wata saƙo a shafin sada zumunta na "X" ya bayyana: Jaruman sojojin ƙasar sun yi nasarar sakin dukkan fursunoninmu da aka ajiye a gidajen yarin Tariq Affash a gabar yammacin.
A daidai wannan lokaci, Majalisar Ƙoli ta Siyasa ta Yemen ta ba da labarin dakatar da rikice-rikice a gundumomin gabar yammacin ƙasar bayan korar taron sojojin da ke da alaƙa da Saudi Arabiya.
Wannan majalisar a cikin wata sanarwa ta sake nanata jajircewa ga dukkan alkawuran ƙasa da ƙasa game da jigilar ruwa a Tekun Maliya, kuma ta nemi duk waɗanda suka damu da tsaron jigilar ruwa na teku da su matsa wa Saudiya lamba don ta dakatar da shigo da sojojinta da ke da alaƙa da ita a waɗannan yankuna.
Al-Mashat: Babu Wata Barazana Ga Tsaron Jigilar Ruwa
"Mahdi Al-Mashat" shugaban Majalisar Ƙoli ta Siyasa ta Yemen ma ya nanata cewa sojojin ƙasar suna da horo, kuma babu wani tushen haɗari ga tsaron jigilar ruwa sai matakan da Saudiyya ta ɗauka ba tare da tunani ba.
Ya nemi dukkan ɓangarori da su matsa wa Saudi Arabiya lamba don ta daina aiwatar da matakanta, ta kawo ƙarshen killacewa, kuma ta dakatar da mamayewa.
Al-Mashat a cikin wata sanarwa ya ce: Game da tsaron jigilar ruwa, abin da ya faru ba sabon abu ba ne. Sojojin Yemen shekaru da yawa suna da ikon soji a kan Tekun Maliya.
Karbe Ikon Sojojin Yemen Ga Birnin Tashar Ruwa Na Al-Mokha
Sojojin Yemen a jiya sun kwace ikon birnin tashar ruwa na Al-Mokha da ke gabar gabashin Tekun Maliya. Wannan birni yana da nisan kusan kilomita 70 a arewacin mashigar Babul-Mandab, kuma wannan matsayi ya mayar da shi wani ɓangare na tsarin sarrafa ɗaya daga cikin mahimman hanyoyin ruwa na duniya.
Matsayin Al-Mokha Mai Mahimmanci A Hanyar Jigilar Ruwa
Matsayin yanayin ƙasa na birnin bakin teku na Al-Mokha yana ba sojojin da ke wannan yankin damar lura da tabbatar da tsaron wani muhimmin ɓangare na hanyoyin jigilar ruwa na ƙasa da ƙasa da ke ratsa Tekun Aden da Tekun Indiya zuwa Tekun Maliya da tashar Suez.
Wannan matsayi mai mahimmanci ya mayar da ikon tashar ruwa na Al-Mokha wani muhimmin abu a cikin ma'aunin tsaro da na teku na yankin da abubuwan da ke da alaƙa da mashigar Babal-Mandab.
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