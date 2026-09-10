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Sojojin Ansarullah Yemen Sun Kwace Sansanin Soji Mai Mahimmanci Na Khalid Ibn Walid

10 Satumba 2026 - 11:11
Lambar labari: 1863890
Source: ABNA24
Sojojin Ansarullah Yemen Sun Kwace Sansanin Soji Mai Mahimmanci Na Khalid Ibn Walid

Sojojin Yemen a ɗaya daga cikin muhimman nasarorin tarihi na yaƙe-yaƙen ƙasar, sa'o'i kaɗan da suka wuce sun yi nasarar kwace sansanin Khalid ibn Walid.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Wannan sansanin soji da ke lardin Taiz, yana ɗaya daga cikin muhimman layukan tsaro da mahimman hanyoyin dabaru da ke haɗa Taiz da tashar jiragen ruwa ta Al-Mokha.

Kwace wannan sansanin yana nufin farkon mamayar Ansarullah kan Taiz da Mokha da mashigar ruwa mai mahimmanci ta Bab al-Mandab.

Ana sa ran nan da wasu sa'o'i za a ga farmakin jiragen yaƙi na Saudiyya kan wannan sansanin, amma sojojin mujahidai na Yemen suna da niyyar tabbatar da mamayarsu kan wannan cibiyar soji mai mahimmanci.

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