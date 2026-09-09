IAEA Ta Amince Da Ƙudurin Da Ƙasashen Yamma Suka Gabatar Kan Iran A Zauren Hukumar

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Wannan ƙuduri da aka amince da shi da ƙuri'u 23 na goyon baya, 8 sun ƙauracewa kadawa, 3 sun yi adawa da shi, yayin da yake maimaita zarge-zargen siyasa game da shirin nukiliyar zaman lafiya na ƙasar, da yin watsi da haɗin gwiwar Iran da Hukumar, da kuma rufe ido kan sakamakon wuce gona da iri na soja daga Amurka da gwamnatin sahyoniya kan cibiyoyin nukiliya da ke ƙarƙashin kulawa, ya bukaci Darakta Janar na Hukumar ya aika da sabon ƙudurin, da ƙudurorin da suka gabata da aka ambata a cikin rubutun, da kuma rahotonsa na baya-bayan nan game da Iran, ga mambobin Hukumar, Kwamitin Tsaro, da Babban Taron Majalisar Ɗinkin Duniya.
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