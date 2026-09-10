Sojojin Amurka 3 Sun Sheka An Kai Ɗimbin Sojojin Amurka Da Suka Ji Rauni Zuwa Sansanin Ramstein Na Jamus.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: a baya kamar yadda Sanarwa mai lamba 13 ta Dakarun Irgc suka fitar wadda ta ce an sun kai hari kan (rumfar ajiya da gyaran jirage) da wuraren ajiye jiragen yaƙi F-35, F-16, F-15.
A cikin wannan aiki, don horos da yan mamayewa da wani babban hari na makamai masu linzami na ballistic masu ƙarfin ƙarfe, an kai wa rumfar ajiya da gyara, wuraren shirye-shirye kai hari da wuraren ajiye jiragen yaƙi F-35, F-16, F-15 da maboyar jiragen, kuma an yi babbar barna gare su.
"Wata majiya ta Jordan a cikin tattaunawa da New York Times ta bayyana cewa an kai ɗimbin sojojin Amurka da suka ji rauni zuwa sansanin Ramstein na Jamus. Waɗannan asarar sun faru ne bayan da makamai masu linzami na Iran suka sauka kan sansanonin Al-Azraq da Al-Mafraq, kuma an ruwaito cewa yanayin wasu masu rauni yana da muni."
A wani bangaren Biritaniya da Faransa tare da Amurka, Jamus da gwamnatin Sahayoniya sun shiga ƙoƙarin dakile harin da aka kai wa Jordan; an tashi jiragen yaƙi daga sansanin Akrotiri a Cyprus zuwa Jordan don dakile wannan hari amma haka ya ci tura.
A cikin hare-haren da aka kai a daren jiya, sojojin Amurka uku sun mutu wasu biyar kuma sun ji rauni; haka kuma an kai hari kan jiragen ruwa biyu na yaƙi na Amurka da cibiyar gyaran jirage na ƙasar, kuma jiragen Amurka da dama sun lalace.
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