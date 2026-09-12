Nijar: Bayan Tawayen "Sansanin Sojin Sama 101" Tiani Ya Sauya Manyan Hafsan Soji Hudu A Nijar

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Shugaban Majalisar Soji ta Nijar, Abdourrahmane Tchiani, ya yi manyan sauye-sauye a jagorancin soji, waɗanda suka shafi manyan muƙamai huɗu, kasa da makonni biyu bayan tawayen soji da ya faru a "Sansanin Sojin Sama 101" a babban birnin Niamey wanda ya haifar da babbar ƙalubale a cikin gida ga hukumomin soji tun lokacin da suka hau mulki a shekarar 2023.
Bisa ga wasu dokoki huɗu da aka karanta da yammacin ranar Juma'a ta gidan talabijin na hukuma, an naɗa Janar Mamane Sani Kiaou a matsayin shugaban hafsan sojojin Nijar, wanda zai gaji Janar Moussa Salaou Barmou.
Kiaou ya kasance shugaban hafsan sojojin ƙasa, kuma a cikin kwanakin da suka gabaci naɗinsa ya yi ziyara ga rundunonin soji a yankunan ƙasar, a wani aiki da kamfanin dillancin labarai na Nijar ya ce ya haɗa da bayar da bayani game da abubuwan da suka faru a ranakun 28 da 29 ga Agusta da ƙarfafa sadarwa da rundunonin soji.
Dokokin sun kuma haɗa da naɗa Janar Abdourrahmane Abou Zatakata a matsayin shugaban hafsan sojojin ƙasa, da Janar Ismail Sidi Omar a matsayin mataimakin shugaban hafsan sojin sama. An kuma naɗa Kanar Hafsan Soji Ibrahim Abdoulrazak Ben a matsayin mataimakin shugaban hafsan sojojin ƙasa, ta yadda sauye-sauyen suka shafi jagorancin sojojin ƙasar da sojojin ƙasa da muƙaman mataimakan shugabannin hafsa a sojojin ƙasa da na sama.
Wannan qudire-quduren suna nuni da sake tsara muhimman sassa da dama a jerin jagorancin soji, a lokacin da hukumomi ke fuskantar matsi na tsaro da ya samo asali daga ayyukan ƙungiyoyin makamai, tare da sakamakon rarrabuwar kawuna ga abubuwan da suka faru a "Sansanin Sojin Sama 101" suka bayyana.
Lokacin naɗin, makonni biyu kacal bayan tawayen, yana nuni da wani ɓangaren tsaro na sauye-sauyen, domin yana zuwa ne a lokacin da hukumomi ke ƙoƙarin sake daidaita jerin jagoranci da ƙarfafa haɗin kan cibiyar soji bayan rikicin cikin gida na baya-bayan nan.
Tiani, wanda ya hau mulki bayan juyin mulkin Yuli 2023, yana fuskantar ƙalubale biyu: shawo kan tashin hankali a cikin soji da fuskantar ƙungiyoyi masu dauke da makamai waɗanda suka tsananta hare-harensu a yankunan yammacin Nijar cikin lokacin da ya gabata.
Naɗin ya zo ne bayan abubuwan da suka faru a Niamey daga daren 28 zuwa 29 ga Agusta, lokacin da wasu gungun sojoji suka yi tawaye kuma suka mallaki sassan "Sansanin Sojin Sama 101" da ke cikin harabar filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Diori Hamani, yayin da babban birnin ya sha fama da harbe-harbe da fashe-fashe da aka kai kan muhimman wurare.
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