Hizbullah Sun Yi Fafatawar Karbala A Tsaunin Ali Al-Tahir Da Sojin Isra'ila

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Fashewar bom da Sahayoniya suka aiwatar a tsaunin Ali Al-Tahir a kudancin Lebanon da yammacin ranar Alhamis da ta gabata, bai zamo aikin soji na daban ba ko wani harin gaggawa ba. A'a, sai dai bisa ga abin da rahotannin Ibraniyawa suka bayyana, wannan fashewa ta kasance wani shafi da ya kawo ƙarshen ɗaya daga cikin ayyukan ƙasa mafi tsawo da rikitarwa a kudancin Lebanon cikin watannin da suka gabata. Bayan cewa hanyar cibiyoyi masu ƙarfi a wannan tsauni ta zama fagen fuskantar juna tsakanin sojojin mamaya na Sahayoniya da mayaƙan Hizbullah na kusan wata huɗu.
Fafatawar Wata Huɗu Na Yaƙi Don Isa Ga Hanyar Cibiyoyin Hizbullah
Bisa ga rahoton jaridar "Al-Akhbar" ta Lebanon, kafofin watsa labarai na Ibraniyawa a ranar bayan fashewar, sun fara wallafa cikakkun bayanai waɗanda wani ɓangare mai mahimmanci nasu ke ƙarƙashin takunkumin soji ba tare da sun bayyana gaskiyar batun abinda ya faru ba.
Jaridar "Yedioth Ahronoth" a cikin wani rahoto ta bayyana cewa wannan aiki ya ci gaba kusan wata huɗu kuma ya ƙare da tayar da wani abu da aka ce ya kai mita 5,410 na hanyar ƙarƙashin ƙasa mai muhimmanci da kusan ton 1,100 na abubuwan fashewa.
An gudanar da wannan aiki a cikin wani tsari da ya fara bayan mamaye yankin "Al-Shuqif" sannan kuma ayyukan rundunonin kwamando da injiniyancin sojojin gwamnatin Sahayoniya suka biyo baya a cikin hanyoyin ƙarƙashin ƙasa.
Sojojin gwamnatin Sahayoniya sun ambaci musamman rundunar "Kwamando" da rundunar "Yahlom" yayin da "Eyal Zamir" shugaban hafsan sojin wannan gwamnatin ya ce rundunonin "Egoz" da "Maglan" suna da muhimmiyar rawa a wannan aiki kuma tare da su, sojojin "Golani", "Rundunar Sulke ta Bakwai" da wasu sojoji ma sun shiga.
Tsayin Daka Na 'Yan Mitoci Daga Sojojin Sahayoniya
Bisa ga rahoton jaridar "Israel Hayom", rundunonin "Golani" da "Egoz" sun fara aikin share yankin sannan wasu dakaru ma suka shiga tare da su.
Yayin da sojojin suka matso kusa da mahimman wuraren, fafatawa da jajircewar sojojin Hizbullah ya tsananta. Wannan jaridar ta ruwaito daga wani jami'in soji na gwamnatin Sahayoniya cewa: A wasu lokuta, bude wutar tana faruwa ne daga nisan da ya wuce 'yan mitoci tsakanin sojojin Hizbullah da sojojin Egoz. Karshen watan Yuni ya kasance wani muhimmin lokaci inda a karon farko girman yaƙin ya bayyana.
A daren 19 ga Yuni, wata tankar rundunar 52 ta Rundunar Sulke ta 401 ta sojojin gwamnatin Sahayoniya a yankin "Kfar Tabnit" an kai mata hari wanda kwamandan rundunar, Laftanar Kanar "Dor Gedalya Ben Shim'on" tare da wasu mambobin ma'aikatan tanki suka mutu.
Wani rahoto na Sahayoniya da aka wallafa washegari, ya danganta aikin da waɗannan ma'aikatan ke gudanarwa kai tsaye da ƙoƙarin mallakar wata babbar hanyar ƙarƙashin ƙasa a iyakokin tsaunin Ali Al-Tahir.
Jiragen Marasa Matuƙa Da Makamai Masu Linzami; Sabon Ƙalubale Ga Sojojin Sahayoniya
Washegari ma wani sojan rundunar kwamando ta sojojin gwamnatin Sahayoniya, an kai masa hari da makami mai linzami da jiragen maras matuƙa masu dauke da ababen fashewa.
Sojojin gwamnatin Sahayoniya sun bayyana cewa an kashe wani soja daga rundunar "Maglan" kuma wasu 13 sun ji rauni inda yanayin raunin biyu daga cikinsu yake da muni.
Waɗannan asarar suna bayyana wani ɓangare na dalilin taka tsantsan da daga baya ya mamaye ci gaban sojojin maƙiyin Sahayoniya.
Dangane da ƙarshen rahoton Ibraniyawa, wannan aiki ba wani hari ne na yunkurin shiga cikin cibiyoyin ba ne, sai dai ya haɗa da killacewa sannu a hankali na hanyoyin shiga, tattara bayanai, gano bakunan cibiyoyin da kafa kwanton bauna ga waɗanda suka yi niyyar fita daga cibiyoyin ko isa ga sojojin da aka kewaye.
Yaƙin Ƙarƙashin Ƙasa; Killacewa Maimakon Hari Kai Tsaye
Bisa ga rahoton kafofin watsa labarai na Ibraniyawa, Hizbullah na amfani da jiragen mara matuƙa don jefa buhunan kayan aiki kusa da bakunan cbiyoyin da ke karkashin kasa.
Waɗannan buhunan sun haɗa da kayan sadarwa, ruwa, abinci, sigari da kayan abinci. Sojojin Sahayoniya sun fuskanci wahala wajen hana ayyukan jigilar kayan aiki, domin har lokacin ba su gano dukkan bakunan cibiyoyin ba.
Wannan rahotan yana nuni da cewa aikin sojojin gwamnatin Sahayoniya bai takaita ga gano da lalata tashoshin tsaunin Ali Al-Tahir kawai ba, a'a wani ɓangare mai mahimmanci sun mai da hankali wajen ƙoƙarin yanke sadarwar sojojin da ke ƙarƙashin ƙasa da muhallin waje.
Harin 15 Ga Agusta; Dakarun Yahlom Ma Ba Su Tsira Ba
Duk da tsanantar killacewa, rahoton Sahayoniya ya ce hare-haren Hizbullah kan sojojin maƙiyi da ke aiki a saman tsaunin Ali Al-Tahir da kewayensa, bai tsaya ba.
Mafi muhimmanci harin a matakin ƙarshe ya faru ne da sanyin safiyar 15 ga Agusta. Lokacin da wani jirgi mara matuƙi mai dauke da kayan fashewa ya kai hari kan wani soja na rundunar "Yahlom" ta sojojin gwamnatin Sahayoniya da ke aiki a yankin tsaunin Ali Al-Tahir.
Sojojin gwamnatin Sahayoniya a wannan ranar sun bayyana cewa bayan fashewar jirgin maras matuƙi kusa da wannan soja, wani hafsa da sojoji biyu sun ji rauni mai tsanani.
Wannan lamari ya tilasta wa gwamnatin Sahayoniya gudanar da jerin hare-hare ta sama a kudancin Lebanon.
Jigilar Ton 1,100 Na Abubuwan Fashewa Cikin Baraznar Jiragen Marasa Matuƙa
Binciken kwakwaf na kafofin watsa labarai na gwamnatin Sahayoniya a ci gaba ya nuna cewa haɗarin jiragen marasa matuƙa na Hizbullah har ma a lokacin jigilar adadi mai yawa na abubuwan fashewa cikin tashoshin yana ci gaba.
Shafin yanar gizo na ynet ya ruwaito daga wata hukumar tsaro ta gwamnatin Sahayoniya, ta gudanar da jigilar ton 1,100 na abubuwan fashewa a ƙarƙashin ƙasa a cikin yanayin barazanar jiragen marasa matuƙa na Hizbullah wanda aka kwatanta shi a matsayin ɗaya daga cikin matakan mafi wahala na wannan aiki.
Girman wannan adadi yana nuni da cewa fashewar ƙarshe ba sakamakon wani mataki na nan take ba ne, a'a sakamakon wani babban aikin ne da aka gudanar bayan watanni na rikice-rikice da gano hanyar ƙarƙashin ƙasa.
Fashewar Ƙarshe; Ƙarshen Wani Yaƙi Mai Gajiyarwa
Bayanan da sojojin maƙiyi suka bari a wallafa su a ranakun Alhamis da Juma'a, suna nuna hoton yaƙin tsaunin Ali Al-Tahir a wani yanayi da ya sha bamban da fahimtar da za a iya samu daga fagen fashewar ƙarshe.
Dangane da wannan ruwaito na Sahayoniya, sojojin maƙiyi sun buƙaci kusan wata huɗu don isa matakin tabbatar da iko kan tuddan Ali Al-Tahir daga aikin killace yankin ta kogin Litani da Al-Shaqif.
A cikin wannan lokaci ma sun sha asarar da suka haɗa da kashe ma'aikatan tanka a yankin Kfar Tabnit, kashe ɗaya daga cikin sojojin Maglan da raunata wasu da dama na sojojin Sahayoniya.
A gefe guda kuma, Hizbullah na ci gaba da amfani da makamai masu linzami da jiragen marasa matuƙa masu fashewa, ƙoƙarin jigilar kayan aiki da rikice-rikicen kusa don hana ci gaban sojojin.
"Karbala"; Ruwayar Da Ma'ariv Ta Bayar Kan Yaƙin Tsaunin Ali Al-Tahir
Don haka, fashewar ta kasance ƙarshen yaƙin tsaunin Ali Al-Tahir ba farkonsa ba. Tabbas a ra'ayin gwamnatin Sahayoniya, wannan fashewa ana ɗaukarsa ƙarshen aikin da suka tsara.
Amma a taƙaitaccen rahoton soji mafi girma shi ne cewa wannan wurin bai faɗi da bugu ɗaya ba, said ai ya ƙare bayan wani dogon yaƙi mai gajiyarwa. Yaƙin da ya nuna ikon Hizbullah na jawo asarar ga sojojin Sahayoniya da ci gaba da amfani da jiragen mara matuƙa har ma zuwa matakan ci gaba na aikin.
Jaridar Israel Hayom ta ruwaito daga wani jami'in soji na gwamnatin Sahayoniya cewa: Sojojin Isra'ila sun ba wa sojojin tsayin daka da aka killace damar fita da farin tuta, amma ba su yarda ba.
Jiya ma "Avi Ashkenazi" a cikin jaridar Ibraniyawa ta Ma'ariv ta ce Hizbullah ta yi ƙoƙarin yada wani tarihi na jaruntaka game da yaƙin a tuddan Ali Tahir kwatankwacin yaƙin Karbala. Sojojin Hizbullah sun ƙi mika wuya kuma an kashe su.
A ci gaba, an bayyana cewa sojojin Sahayoniya sun ja da baya daga tuddan Ali Al-Tahir don su zauna a layukan baya a yankin Kala'at Al-Shqif.
A taƙaice, ruwayar kafofin watsa labarai na Ibraniyawa game da tsaunin Ali Al-Tahir, tana bayar da hoton wani aiki na watanni da yawa inda yaƙin ƙasa, yaƙin kusa, yaƙin ƙarƙashin ƙasa, aikin injiniyanci, hare-haren jiragen mara matuƙa da ƙoƙarin yanke layukan jigilar kaya suka kasance tare.
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