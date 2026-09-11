Dakarun Ansarullah Sun Samu Iko Tun Daga Al-Mokha Zuwa Babal-Mandab; Sun Sami Ikon Gabar Yamma Gaba Daya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Birnin Al-Mokha mai mahimmanci a gabar yammacin Yemen tare da dukkan gabar tekun ƙasar sun fada hannun sojojin Yemen, ta yadda waɗannan sojojin suka sami cikakken iko kai tsaye kan mashigar Babal-Mandab. Wannan ci gaba yana ba sojojin Yemen damar ƙara ƙarfin iko kan jigilar ruwa a ɗaya daga cikin mahimman hanyoyin ruwa na duniya. Al'amarin da zai samar da wani sakamako ga kasuwancin duniya musamman jigilar da samar da mai.
Bisa ga rahoton jaridar "Al-Akhbar" ta Lebanon, "Rashad Al-Alimi" shugaban majalisar shugabancin gwamnatin Aden da Saudiya ke tallafawa, da alama ya fahimci muhimmancin waɗannan abubuwan da ke faruwa. Domin ba ya ɗaukar kubucewa sa asarar da suka samu ga Al-Mokha da mashigar Babal-Mandab a matsayin batun Yemen kaɗai, kuma a fakaice yana neman shiga tsakani na ƙasashen waje don dawo da yankunan da sojojin da Saudiya ke tallafawa suka rasa.
Rugujewar Fagen Yamma Da Isa Babal-Mandab
Sojojin Yemen jiya sun yi nasarar kawo ƙarshen yaƙin kan gabar yammacin ƙasar gaba ɗaya don amfanin kansu, kuma sun sami cikakken iko kan fagagen Al-Jarahi, Hays da Al-Khawkhah a kudancin Al-Hudaydah.
Duk da cewa jiragen yaƙi na Saudiyya sun kai jerin hare-hare ta sama kan wuraren sojojin Yemen a Jabal Al-Nar da makarantun Al-Omari a Zubab sojojin Yemen sun ci gaba zuwa gabar tekun da ke haɗa Aden, Lahj da Al-Mokha kuma sun sami iko da shi.
Ta haka ne aka yanke dukkan hanyoyin taimako da kayan aiki zuwa Al-Mokha. Birnin da ke zama babban sansanin sojojin ƙungiyar "Gwagwarmaya ta Ƙasa" da Saudiya ke tallafawa ƙarƙashin jagorancin "Tariq Saleh".
Haka kuma an tabbatar da rugujewar sojojin da ke da alaƙa da Saudiya a fagagen daban-daban na kudancin Al-Hudaydah. Abin da a karon farko ya kai ga ci gaban sojojin Yemen zuwa garuruwan Hays da Al-Khawkhah a kudancin Al-Hudaydah da samun iko da su, sannan bayan haka, sojojin Yemen suka koma birnin Yakhtul da ke gabashin Al-Mokha.
Bayan da sojojin Yemen suka matse kewaye birnin Al-Mokha daga ɓangarori da dama, a ƙarshe suka shiga birnin kuma suka sami cikakken iko kan cibiyoyi da wuraren gwamnati.
Sojojin Da Saudiya Ke Tallafawa Sun Ari Na Kare
Wannan babban ci gaban soji ya sa dukkan sojojin Salafi na kudancin Yemen da ke zaune a makarantun soji na Al-Omari a fagen Zubab suka ja da baya nan take.
Wannan ya faru ne bayan wallafa rahotanni game da ficewar Tariq Saleh — wanda kuma shine mataimakin shugaban majalisar shugabancin gwamnatin Aden — da abokansa daga birnin Al-Mokha zuwa wani wuri da ba a sani ba.
Sojojin Yemen a cikin kwanakin da suka gabata sun sami gagarumin ci gaba a fagen kudancin Al-Hudaydah da yammacin Taiz kuma sun sami iko kan sansanin soji mai mahimmanci na "Khalid ibn Walid".
Sannan sojojin ruwa da ke da alaƙa da sojojin Yemen jiya sun sami iko kan tsibiran da ke gefen Babal-Mandab ciki har da tsibirin Kamaran mai mahimmanci da tsibirin Zuqar da ke kan hanyar jigilar ruwa, haka kuma wasu tsibirai da ke gaban birnin bakin teku na Al-Khawkhah ciki har da Babbar Hunaysh da Ƙaramar Hunaysh.
Tariq Saleh: Sake Tsara Sojoji A Kudancin Al-Mokha
Bayan waɗannan abubuwan da suka faru, Tariq Saleh ya bayyana cewa ya umarci sojojin gwamnatin Aden a gabar yammacin Yemen da su sake tsara sahunsu kuma ya ba da labarin kafa wata cibiyar umarni ta maye gurbi a kudancin Al-Mokha.
Ya ce: gwagwarma ta Ƙasa, rundunonin Al-Amalika, sojojin Dira Al-Watan da rundunonin fagen Taiz a cikin rikice-rikicen sun biya farashi mai nauyi ta fuskar waɗanda aka kashe da waɗanda suka ji rauni.
Al-Alimi ma a cikin wata sanarwa ya ce: Ba za a iya ɗaukar ƙoƙarin canza yanayin soji kusa da Babal-Mandab a matsayin batun Yemen kaɗai ba.
Gargaɗi Game Da Tekun Maliya Da Kasuwancin Duniya
Shugaban majalisar shugabancin gwamnatin Aden da Saudiya ke tallafawa ya ƙara da cewa duk wata barazana ga Babal-Mandab tana faɗaɗa kai tsaye zuwa Tekun Maliya, tashar Suez da kasuwancin duniya ne.
Ya kuma nanata cewa kare gabar Yemen da mayar da ikon gwamnati kan yankunanta da ruwanta, amfani ne na haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa.
A gefe guda kuma, gwamnatin Yemen da ke San'a don rage damuwar ƙasa da ƙasa game da sakamakon ikon Babal-Mandab da tsibiran da ke Tekun Maliya, ta bayyana matsayinta.
Mahdi Al-Mashat shugaban Majalisar Ƙoli ta Siyasa ta Yemen ya yi jawabi ga ƙasashen waje: Muna tabbatar muku cewa sojojinmu suna da horo kuma babu wata tushen haɗari ga tsaron jigilar ruwa sai dai idan matakan da abokiyar gaba Saudiyya ta ɗauka ba tare da tunani ba.
Ya nemi dukkan masu fada aji da su matsa wa Saudi Arabiya lamba don ta daina waɗannan matakan, ta kawo ƙarshen killacewa, kuma ta dakatar da mamayewa kan Yemen.
Jigilar Ruwa Na Ci Gaba Ba Tare da Cikas Ba
A wani ɓangare kuma, cibiyar daidaita ayyukan jin kai ta Yemen a San'a a cikin wata sanarwa ta bayyana cewa wucewar jiragen ruwa na faruwa akai-akai kuma cikin sauƙi ba tare da wani cikas ba.
Wannan cibiyar ta bayyana cewa wannan amincin ya haɗa da dukkan jiragen ruwa na kaya da jiragen ruwa da ke da alaƙa da kasuwancin duniya na dukkan ƙasashe, in ban da jiragen ruwa na Saudiyya da San'a ta sanya wa takunkumi.
Ta haka ne, gwamnatin Yemen ke ƙoƙarin isar da wannan saƙon cewa ikon Babal-Mandab ba lalle yana nufin lalacewar hanyoyin jigilar ruwa na ƙasa da ƙasa ba kuma ƙuntatawar da aka bayyana tana nufin jiragen ruwa na Saudiyya ne kawai.
Afuwa Ta Gabaɗaya Da Sake Buɗe Hanyoyin Gabar Yammacin Yemen
A daidai lokacin da ake gudanar da manyan bukukuwan jama'a a San'a da wasu larduna, Majalisar Ƙoli ta Siyasa ta Yemen ta ba da afuwa ta gabaɗaya ga duk waɗanda suka ajiye makamansu.
Bayan wannan shawarar, hukumomin yankin sun fara aiwatar da ita kuma ɗaruruwan sojoji sun amsa wannan kira.
A lokaci guda, gwamnatin Yemen ta fara aikin daidaita yanayi a garuruwan da suka shiga ƙarƙashin ikon sojojinta.
Majiyoyin yankin a Taiz sun tabbatar cewa hukumomin yankin a karon farko cikin shekaru 10 da suka gabata, sun sake buɗe babbar hanyar da ke tsakanin Taiz da Al-Hudaydah.
Bisa ga waɗannan majiyoyi, gwamnatin Yemen ta ba da umarnin sake buɗe manyan hanyoyi ciki har da hanyar Al-Barh — Mafraq Al-Hanayah — Al-Awshaqah — Al-Wazi'iyah da kuma hanyar Al-Barh — Al-Hudaydah — Mafraq Al-Mokha — birnin Al-Mokha.
Hanyoyin da ke tsakanin gundumomin Hays da Al-Khawkhah da sauran gundumomin lardin Al-Hudaydah ma za a sake buɗe su a cikin wannan tsari don rage wahalar da 'yan ƙasa suka fuskanta wadda ta tsananta cikin shekarun da suka gabata.
Canza Ma'aunin Teku; Daga Iko A Fakaice Zuwa Iko Kai Tsaye
Masu sharhi sun yi imani cewa ikon sojojin Yemen kan garuruwa da tashoshin jiragen ruwa na gabar yamma — yankin wanda ya fara daga gabar Al-Khawkhah a kudancin Al-Hudaydah zuwa gabar Zubab a gabashin Al-Mokha — yana ba waɗannan sojojin damar kula da tafiyar ruwa kai tsaye yayin da kafin ikon Al-Mokha da Zubab da sojojin Yemen suka samu, wannan kulawa ana yin ta ne a fakaice.
A ra'ayin waɗannan masu shari, wannan yanayi kuma yana ba sojojin Yemen damar lura da jiragen ruwa da ke zuwa tashoshin jiragen ruwa na Saudi Arabiya da daidaito mai yawa. Wannan a lokacin da ma'aunin killacewa da killacewa ke ci gaba da kasancewa.
Hare-Haren Sama 64 Na Saudiyya Cikin Sa'o'i 24 B Atare Da Wata Nasara Ba
A daidai wannan lokaci, yayin da Saudi Arabiya ta ba da labarin hare-haren da ta kai kan yankuna uku a kudancin ƙasar a cikin manyan hare-haren Yemen cikin sa'o'i 24. Birgediya Yahya Saree mai magana da yawun sojojin Yemen a yammacin jiya ya bayyana cewa jiragen yaƙi na Saudiyya cikin wannan lokaci sun kai hare-hare ta sama 64.
A cewarsa, waɗannan hare-haren sun kai kan lardunan Taiz, Al-Hudaydah, Ma'rib da Al-Jawf.
Saree ya kuma ce jiragen yaƙi na maƙiya irin su "F-15" da "Typhoon" sun tashi daga sansanin "King Fahd" a Taif, sansanin "King Khalid" a Khamis Mushait da yankunan kudancin Saudi Arabiya.
Ya nanata cewa sojojin kariyar sama na Yemen sun yi nasarar tunkarar wani farmakin yaƙi a lardin Taiz kuma sun tilasta masa ja da baya. Matakin da a cewarsa aka yi ta hanyar kai wa waɗannan sojojin hari da wasu makamai masu linzami na ƙasa-zuwa-sama da aka kera a cikin Yemen.
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