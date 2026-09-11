Ansarullah Sun Sami Cikakken Ikon Gabar Tekun Maliya Da Mashigar Babul-Mandab

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: sojojin Ansarullah na Yemen a cikin wani aiki na sa'o'i 18, sun kwace yankunan bakin teku na ƙarshe da ke ƙarƙashin ikon sojojin gwamnati a gabar Tekun Maliya, kuma sun sami cikakken ikon wannan gabar tekun.
A cikin wannan aiki, sojojin Ansarullah bayan ficewar sojojin gwamnati daga birnin tashar ruwa na "Al-Mokha", tare da fafatawa sun ci gaba zuwa kudu sun kwace yankunan "Zubab" sannan "Murad", biranen bakin teku na ƙarshe da ke ƙarƙashin ikon gwamnati. Dangane da rahotannin fagen daga, jimillar yankunan da aka kwace a wannan aiki sun kai kusan kilomita murabba'i 4,500.
Sojojin ruwa na Ansarullah a ci gaba da ci aikinsu a cikin ruwan bakin teku, sun kuma sami ikon tsibirin "Mayun" a mashigar Babul-Mandab mai mahimmanci, kuma sun shiga tsibirin "Zuqar" inda rikice-rikice ke ci gaba da faruwa a ciki.
Wani jami'in yankin na Yemen a cikin tattaunawa da kamfanin dillancin labarai na Faransa ya nanata cewa Ansarullah sun sami cikakken ikon yankin Babal-Mandab da tsibirin Mayun.
Mayun; Tsibiri Mai Tarihi Da Yalwa A Ƙofa Mai Muhimmanci A Siyasar Kasa Da Kasa
Tsibirin Mayun yana cikin mashigar Babal-Mandab; ƙofar da ke raba ƙahon Afirka da yankin Larabawa da kusan kilomita 19 kawai. Wannan tsibirin a baya yana ɗaya daga cikin tashoshin mai na jiragen ruwa na Biritaniya a hanyar Indiya.
Faɗin mashigar Babal-Mandab yana kusan kilomita 20 zuwa 29, kuma manazarta soji sun nanata cewa Ansarullah tare da ikon wannan mashigar, ba tare da buƙatar makami mai linzami ko jirage marasa matuƙa ba, za su iya sarrafa ta da manyan bindigogi kawai. Wannan a lokacin da faɗin mashigar Hormuz yake kusan kilomita 50.
Babal-Mandab; Muhimmin Madadi Ga Hormuz A Ƙarƙashin Yaƙi
Mashigar Babal-Mandab wadda za a iya kiranta "ƙaramar tagwayen mashigar Hormuz", bayan rikicewar tafiyar jiragen ruwa daga Hormuz, ta zama ɗaya daga cikin mahimman hanyoyin madadin don jigilar makamashi. Kusan kashi 10 cikin 100 na kasuwancin teku na duniya na wucewa ta wannan mashigar.
Mohammed Abdul-Salam, mai magana da yawun Ansarullah, ya nanata cewa ayyukan sojojin wannan ƙungiyar a yankunan bakin teku "suna a iyakance ne kuma suna cikin tsarin kare kai" kuma nan take za a dakatar da su bayan dakatar da mamayewa da kawar da killacewa kan Yemen.
Ya kuma bayyana cewa Yemen ba ta da wata da'awa ga ƙasashen maƙwabta, kuma jigilar ruwa da kasuwanci na ƙasa da ƙasa a Tekun Ja da Babal-Mandab suna da aminci.
A gefe guda kuma, Rashad Al-Alimi, shugaban majalisar shugabancin Yemen, ya nanata cewa gwamnati da sojojin Yemen a ƙarƙashin kowane yanayi ba za su bar tsarin Iran ya cimma burinsa na sarrafa mashigar Babal-Mandab ba.
Mohammed Al-Masri, malamin nazarin watsa labarai a Cibiyar Doha, ya gaya wa Al Jazeera cewa Ansarullah "Dakaru ne masu ƙarfin yaƙi wanda wataƙila yanzu ta fi ƙarfi fiye da lokacin Saudiyya ta yi yaƙi da ita kusan shekaru goma da suka wuce."
Ya ƙara da cewa: "Ba wai kawai suna da mayaƙa nagartattu sosai a ƙasa ba ne, sai dai ma a cikin shekarun da suka gabata sun sami makamai daga Iran. Suna da kariya ta sama da ajiyar makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa masu ban mamaki."
Al-Masri ya nanata cewa bai kamata a kalli Ansarullah a matsayin "kayan aikin Tehran" kawai ba: "Ba su zama 'yar tsana ga gwamnatin Iran ba ko kaɗan. Suna da dalilinsu na ƙasa da yaƙin cikin gida nasu ba tare da la'akari da duk wani abin da ke faruwa a Iran ba."
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