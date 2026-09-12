"BRICS" Ta Yi Kira Ga "Isra'ila" Da Ta Janye Daga Lebanon Tare Da Nanata Kan Haɗin Kan Siriya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Shugabannin ƙungiyar "BRICS", a cikin sanarwar haɗin gwiwa da aka fitar daga taron su, sun bayyana adawarsu mai ƙarfi ga takunkumin da aka ɗauka gaba gadi wanda ya saba wa tsarin dokokin ƙasa da ƙasa da yarjejeniyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya.
Sanarwar ta yi kira da a ɗauki tsarin ra'ayi mai rinjaye wajen gudanar da tsarin ƙasa da ƙasa, wanda ya dogara kan girmama ra'ayoyi da matsayi daban-daban kan muhimman batutuwan duniya.
Yaƙi Da Ta'addanci Da Mamayar Lebanon Da Batun Siriya
Shugabannin ƙungiyar sun sake jaddada cikakken jajircewarsu ga mafita ta zaman lafiya ga rikice-rikice da matsalolin ƙasa da ƙasa ta hanyoyin tattaunawa da shawarwari na diflomasiyya.
"BRICS" ta yi Allah-wadai da cin zarafin ikon Lebanon kuma ta yi kira ga "Isra'ila" da ta janye daga yankunan Lebanon da ta mamaye.
A cikin batutuwan tsaro da na yankin, sanarwar taron "BRICS" ta nanata jajircewar shugabannin ga yaƙi da dukkan nau'i da bayyanar ta'addanci, tare da nanata tsayin daka kan kiyaye ikon Jamhuriyar Larabawa ta Siriya da haɗin kanta da amincin yankinta.
Sanarwar ta ce shugabannin "BRICS" suna damuwa da hare-haren da Isra’ila ta yi da gangan kan cibiyoyin nukiliya da ke ƙarƙashin garantin Hukumar Ƙasa da Ƙasa ta Makamashin Nukiliya.
Ƙasashen "BRICS" sun kuma nanata muhimmancin aiki tare don kiyaye saukin kasuwancin duniya da tabbatar da kwanciyar hankali wajen samar da kayayyaki da kwararar makamashi, a cikin ƙalubale da rikice-rikicen da tattalin arzikin duniya ke fuskanta.
New Delhi Ta Karɓi Bakuncin "BRICS" A Tsakiyar Rikice-Rikicen Duniya
Wannan ya zo ne a cikin sanarwar ƙarshe da aka fitar daga taron na shekara-shekara na ƙungiyar "BRICS", wanda ya fara ayyukansa yau Asabar a babban birnin Indiya New Delhi kuma zai ci gaba na kwana biyu, a tsakiyar rikice-rikicen duniya da na yankin da ke ƙaruwa, tare da halartar shugabannin da wakilan ƙasashe mambobi, musamman Brazil, Rasha, Indiya, Sin da Afirka ta Kudu, tare da Masar da Habasha da Indonesia da Iran da UAE.
Ana sa ran taron zai sami tattaunawa mai faɗi da za ta tattauna batutuwan kasuwanci da makamashi da tsaron yankin, tare da ƙarfafa haɗin gwiwa a fannonin fasaha da basirar wucin gadi, a cikin tsaka da tashin hankalin geopolitical da ke ƙaruwa a Gabas ta Tsakiya da tasirinsa kai tsaye kan kasuwannin makamashi na duniya.
Dandalin "BRICS" an kafa shi ne a shekarar 2009 a matsayin wani dandali da ya haɗa manyan tattalin arzikin da ke tasowa (Brazil da Rasha da Indiya da Sin, sannan Afirka ta Kudu ta shiga daga baya), da nufin samun daidaito na ƙasa da ƙasa a wajen ƙungiyoyin da Amurka da ƙasashen Yamma ke mamaye su kamar "Ƙungiyar G7", kafin ƙungiyar ta faɗaɗa don haɗa ƙarin ƙasashe ciki har da Iran da Saudiya da UAE.
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