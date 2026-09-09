Iran: Ta Kai Hari Kan Manyan Jiragen Ruwa Na Amurka 12, Da Su Kai Kokarin Wucewa Ta Mashigar Hormuz + Bidiyo

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ofishin Hulɗa da Jama'a na Rundunar Tsaro ta Juyin Juya Hali: Sojojin ruwa na Rundunar Tsaro ta Juyin Juya Hali, yayin da suke ci gaba da gudanar da cikakken iko a kan mashigar Hormuz, suna ci gaba da kare amanar al'ummar muminai masu wayewa na Iran ta Musulunci.
Sojojin ruwa na jarumtaka na Rundunar Tsaro ta Juyin Juya Hali, a matsayin mayar da martani ga cin zarafi da mugunta na sojojin ta'addanci na Amurka a harin da suka kai kan tankokin mai 5 na Iran a Tekun Farisa, sun kai hari kan manyan jiragen ruwa na Amurka 2 na da dakon jiragen yakin Amurka da jiragen dakon mai 8 a wannan yanki, kuma sun yi musu barna mai yawa.
Haka kuma, sun kai hari kan jiragen ruwa 10 na dakon kaya da suka yi nufin keta doka bayan tunzurawa da goyon bayan sojojin ta'addanci na Amurka, inda suka yi niyyar wucewa ta yankin da aka haramta waucewa ta mashigar Hormuz.
Mashigar Hormuz tana ƙarƙashin sa ido da sarrafawar sojojin ruwa masu ƙarfi da jarumtaka na Rundunar Tsaro ta Juyin Juya Halin Musulunci, cikin ƙarfi da iko.
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