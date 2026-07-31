Iran: Babu Shige Da Ficen Jiragie Ruwa Ta Mashigar Hormuz Matuƙar Amurka Na Ci Gaba Da Hare-haren

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Hukumar kula da jiragen ruwa ta Iran a Tekun Farisa ta sanar a yau cewa jigilar kayayyaki ta mashigar Hormuz ba za ta yiwuwa matuƙar ana ci gaba da hare-haren soji na Amurka.
Hukumar ta kara da cewa da zarar yanayi ya daidaita, za a sake duba dukkan buƙatun wucewa da bayar da izinin da ya dace da wuri-wuri.
"Amurka, a wannan mataki, ta hanyar hare-haren da ta kai wa Iran na baya-bayan nan, ta so ta cire mashigar Hormuz daga hannun Tehran. Amma sakamakon shi ne rufe mashigar gaba ɗaya da Sojojin IRGC suka yi."
Sojojin kariyar Juyin Juya Halin Musulunci na Iran sun sanar a ranar Juma'a cewa sun kai hari kan jiragen ruwa biyu da suka ce sun yi ƙoƙarin wucewa ta mashigar Hormuz ta hanyar da hukumomin Iran ba su bayyana ba, kuma sun tabbatar da cewa sun dakatar da tafiyarsu.
Sojojin sun sake maimaita gargadin cewa "kutsawa da umarnin da ba na doka ba da sojojin Amurka ke tilastawa jiragen ruwa, ba za su wuce ba tare da mayar da martani ba," sun kuma nanata ci gaba da aiwatar da matakan Iran a mashigar Hormuz.
Iran ta sanar kimanin makonni uku da suka gabata cewa ta sake rufe mashigar Hormuz "har sai an kawo ƙarshen kutsawar Amurka a yankin," sakamakon tunzurar da Washington ta yi wa jiragen ruwa su bi hanyar da ba ta da tsaro a kudancin mashigar, da kuma kai hare-hare akai-akai a kudancin Iran.
A gefe guda, Amurka ta sanar da sake kafa killacewar teku kan tashoshin jiragen ruwa da gabar tekun Iran, a cikin jerin matakan da ta ke aiwatarwa don karya alkawurran da ta yi a ƙarƙashin yarjejeniyar fahimtar juna ta "Islamabad," ciki har da soke lasisin da ke da alaƙa da siyar da man Iran wanda aka tsara zai ci gaba har zuwa ƙarshen watan Agusta.
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