Dubban Daruruwan Yemanawa Ne Suka Fto Muzahara Domin Nuna Goyon Baya Ga Sojojin Yemen

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Dubban daruruwan mutanen Sana'a da yankunan da ke kewaye sun taru a yau a dandalin Sab'in cikin ruwan sama mai ƙarfi, suna masu shelanta goyon baya ga gwagwarmaya da sojojin Yemen.
Al’ummar Yemen sun fito kan tituna da taken "Killacewa da Killacewa" da "Tsananta hare-hare da tsananta hare-hare", kuma sun goyi bayan ci gaba da killacewar da Yamen tai a teku kan Saudiya.
A cikin sanarwar tattakin a Sana'a yazo cewa: Muna sake ba wa Abdul-Malik Badr al-Din, shugaban Ansar Allah na Yemen, cikakken iko don ɗaukar matakan da suka dace don kawo ƙarshen killacwar Yemen na zalunci ga al'umma, da kuma kwato arzikin ƙasar da ikonta.
Muna goyon bayan ayyukan sojojin Yemen wajen aiwatar da daidaiton "Killacewa da Killacewa" da "Tsananta hare-hare da tsananta hare-hare". Muna maraba da killacewar teku kan Saudiya har sai an kawo ƙarshen killacewar zalunci ga Yemen, kuma muna nanata cewa a shirye muke mu bayar da duk wani farashi a wannan yaƙin na neman adalci.
Muna maraba da ayyukan soji kan jiragen ruwa da ke karya takunkumin jigilar kayayyaki na maƙiyiya Saudiyya. Muna yin Allah wadai da zaluncin Amurka da Saudiya ga al'ummar Iraki, cibiyoyi da hukumomin tsaron ƙasar, da kuma mayaƙanta ababen ƙauna.
Muna kira ga dukkan al'ummomin yankin da su shiga tsakani don fuskantar mugayen tsare-tsaren tsarin mulkin yahudawa kan abubuwan da suka fi tsarki ga waɗannan al'ummomi. A ranar tunawa da shahadar Ismail Haniyeh, muna nanata tsayawarmu a kan batun Falasdinu, goyon bayan Gaza, da dukkan fagagen ginshikin Gwagwarmaya.
Muna jajircewa kan daidaiton haɗin kan fagagen Musulunci da jihadi, kuma muna ƙin manufar kai hari da ware kowane fage. Duk wani farashi da muka biya ba komai bane idan aka kwatanta da abin da maƙiyi ke so ta hanyar canza Gabas ta Tsakiya da ƙirƙirar mugunyar aikin sa mai suna "Babbar Isra'ila "
………..
Ra'ayinka