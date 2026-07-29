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Trump Ga Netanyahu: 'Babu Wanda Ya Isa Ya Ce Mani Ga Abin Da Ya Kamata Mu Sayar Ko Kar Mu Sayar

Dalilin Da Ya Sa Trump Ke Tsawata Wa Netanyahu Gujewa Fadawa Yaki Tsundum Da Iran Ne

29 Yuli 2026 - 09:00
Lambar labari: 1846412
Source: ABNA24
Dalilin Da Ya Sa Trump Ke Tsawata Wa Netanyahu Gujewa Fadawa Yaki Tsundum Da Iran Ne

Donald Trump ya bayyana a fili cewa Benjamin Netanyahu bai isa ya ba da wani ra'ayi ba game da ko Amurka za ta sayar da jiragen yaƙi na F-35 ga babbar abokiyar hamayyar Isra'ila a yankin, kwana ɗaya kafin ganawar su biyu a Ofishin Oval. A cikin jirgin Air Force One, shugaban ya amsa tambayoyi game da adawar Isra'ila ga sayar da jiragen yaƙi na zamani ga Turkiyya, abokiyar hamayyarta mai daɗewa.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Trump ya kara da cewa: "Turkiyya ta kasance babbar ƙawa, a gare ni". "Babu wanda zai gaya mani abin da ya kamata mu sayar ko a'a. Turkiyya ta kasance babbar ƙawa." Trump ya kuma yi iƙirarin cewa Isra'ila "ba za ta tsira ba" ba tare da goyon bayan Amurka ba: "Da an ƙare Isra'ila watanni da suka gabata, da shekaru da suka gabata, idan da ban ƙare mummunar yarjejeniyar Iran ta Obama ba."

Daga baya Trump ya sake ishara da cewa: "Turkiyya ba ta son Isra'ila sosai, ka san haka, ko? Kuma ba ta son Bibi sosai." Dangantaka tsakanin Turkiyya da Isra'ila ta ruguje a cikin shekaru biyu da suka gabata, inda Netanyahu ya bayyana gwamnatin shugaban Turkiyya Erdogan a matsayin gwamnati da ta kafu da ƙungiyar 'Yan Uwa Musulmi. Isra'ila tana adawa da sayar da jiragen F-35 domin ta ce hakan zai dagula ma'aunin ƙarfi a yankin. Duk da sha'awar da Trump ke nuna ga sayar da jiragen, dokar Amurka har yanzu tana hana hakan.

Donald Trump ya tsawata wa Benjamin Netanyahu a ranar Talata kafin ya yi alkawarin lalata cibiyar nukiliya ta ƙarshe ta Iran, wadda ke binne a cikin wani dutse. Shugaban ya tsawata wa shugaban Isra'ila saboda ya shaida wa manema labarai cewa zai gabatar wa Trump shaidar cewa Iran har yanzu tana ci gaba da shirinta na nukiliya a wurin da aka fi sani da Dutsen Pickaxe. "To, ba na buƙatar Bibi ya gaya mani haka. Bibi yana gaya mani haka ne domin yana so in ci gaba da shiga ciki," in ji Trump a hira da Fox News kafin ganawarsa da Netanyahu a Ofishin Oval.

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