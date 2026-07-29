Kuwait Ta Soke Takardar Dan Ƙasa Ta Ayatullah Sheikh Hussain Al-Ma'touq Da Wasu Mutane Biyar

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Jaridar hukuma ta "Al-Kuwait Al-Yawm" a cikin labaranta, ta buga umarnin "Mish'al Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah," sarkin Kuwait, na soke 'yan ƙasancin Ayatullah "Hussain Al-Ma'touq," babban malamin Shi'a, da masu fafutuka biyar.
Sarkin Kuwait, a cikin umarninsa, ya sanar da soke takardar zamowa dn ƙasa na Sheikh Hussain Abdullah Ma'touq Ali Al-Ma'touq, Abdul Aziz Khalid Abdul Wahab Ismail Ali Al-Foudari, Lulwah Nasser Abdullah Abdul Wahab Al-Hussainan, Muhammad Badr Abdullah Salih Muhammad Al-Matar, Abdullah Muhammad Abdullah Abdul Wahab Al-Salih, da Mansour Ahmad Hamoud Al-Muharib Al-Hamoud.
Wannan malamin addini, wanda yake ɗaya daga cikin mambobin Majalisar Duniya ta Ahlul-Bayt (A.S), a baya shi ne babban sakataren "Ƙungiyar Haɗin Kan Musulunci ta Ƙasa." A baya, Kuwait ta yanke masa hukunci game da abin da ake kira "shari'o'in da suka shafi tsaron ƙasa."
Muhammad Al-Matar, manazarcin siyasa, game da soke 'yan ƙasarsa, ya ce, Kuwait tana cikin mafi munin lokacin tarihinta.
Ya kara da cewa: Soke 'yan ƙasa na a mafi munin lokacin siyasa na tarihin Kuwait, bai ba ni mamaki ba; a zahiri, na yi tsammaninsa. Ni ma ban fi 'yan'uwana, 'yan'uwana mata, da 'ya'yana ba, waɗanda aka soke zamowa 'yan ƙasa ba bisa gaskiya ba kuma ta hanyar zalunci, wanda hakan ya faruwa wata hukuma da ta yi watsi da nufin Allah game da hakkokinsu da sakamakon zaluncin da aka yi musu - ciki har da wargaza iyalansu, kwace dukiyoyinsu, da yanke dangantakarsu.
Dangane da wannan rahoto, Lulwah Al-Hussainan, mai fafutukar kare hakkin bil'adama wanda sunansa ke cikin jerin wadanda aka soke 'yan ƙasancinsu, ta kai hari mai tsanani a 'yan watannin baya ga "Fahd Al-Yusuf," ministan cikin gida na Kuwait, kuma jami'an Kuwait sun kama wasu daga cikin iyalinta.
Abdullah Al-Salih, wanda sunansa ke cikin wannan jeri, yana ɗaya daga cikin fitattun masu adawa da Kuwait da ke zaune a ƙasashen waje, kuma an yi masa afuwa shekaru da yawa da suka gabata.
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