CSIS: Amurka Na Ciki Tsaka Mai Wuya Na Ƙarancin Makamai Masu Linzami

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Bisa ga rahoton Cibiyar Nazarin Dabaru da Ƙasa da Ƙasa (CSIS): Ma'ajiyar makamai masu linzami na Patriot na Amurka ta ragu da kashi 55 cikin 100 har zuwa 8 ga Afrilu. Duk da haka, sabon sabuntawa wanda ke la'akari da matakan yaƙi na gaba ya nuna ƙarin raguwar kusan kashi 10 cikin 100, wanda bisa ga hasashen CSIS, yana kawo jimillar raguwar zuwa kusan kashi 65 cikin 100 na ma'ajiyar Amurka.
Wannan rahoton ya bayyana cewa wannan yana nufin kusan makaman Patriot 759 na mafi girman nau'i ne kawai suka rage a ma'ajiyar Amurka.
An ambata a cikin wannan rahoton cewa Amurka tana kera kusan makaman Patriot 183 na wannan nau'in a kowace shekara kuma isar da su yana ɗaukar kusan shekaru uku da rabi daga ranar kwangilar siyan.
Washington - Kamfanin Dillancin Labarai na Reuters - Cibiyar Nazarin Dabaru da Ƙasa da Ƙasa, a cikin wani sabon rahoto, ta ba da rahoton raguwa mai ban tsoro na ma'ajiyar makaman Patriot na sojojin Amurka. Dangane da wannan rahoton, wanda shine sabon nazarce-nazarcen da suka gabata game da yaƙi da Iran, ma'ajiyar makamai masu linzami na Patriot tun farkon fadace-fadace har zuwa 8 ga Afrilu ta ragu da kusan kashi 55 cikin 100. Tare da haɗa sabon mataki na hare-hare da tashin hankali na baya-bayan nan, wannan adadin, tare da ƙarin raguwar kashi 10 cikin 100, ya kai jimillar kashi 65 cikin 100. A taƙaice, daga ma'ajiyar farko, kusan 759 kawai na mafi girman nau'in waɗannan makamai suka rage a ma'ajiyar Amurka.
An fitar da wannan rahoton ne a daidai lokacin da sojojin Amurka a kwanakin baya suka kai sabbin hare-haren ta’addanci kan wasu wurare a Iran da kuma sansanonin da ke da alaƙa da dakarun da Tehran ke tallafawa a Iraki da Siriya. Saurin ƙarancin waɗannan ma'ajiya ya haifar da damuwa mai tsanani game da ikon Washington na ci gaba da yaƙin sama mai faɗi kuma a lokaci guda ta mayar da martani ga wasu rikice-rikice masu yiwuwa, kamar yaƙi da China a Taiwan. Dangane da wannan rahoton, yawan kera waɗannan makamai a shekara yana kusan 183 kuma tsarin isar da sabbin kayayyakim yana ɗaukar kusan shekaru uku da rabi. Har zuwa 30 ga Yuli, 2026, ma'aikatar tsaro (Pentagon) da fadar White House ba su nuna wani martani a hukumance ga wannan ƙididdiga ba, amma fitar da waɗannan bayanai a tsakiyar sake tsananta fadace-fadace a yankin ya haifar da tambayoyi masu muhimmanci game da dorewar dabarun sojin Washington.
…………………
Ra'ayinka