Rahoton Amurka: Pentagon Da CENTCOM Suna Boye Bayanan Asarar Yaƙi Da Iran

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Rahoton ya nakalto daga majiyoyin soji cewa, sojojin Amurka huɗu sun mutu a yayin arangamar baya-bayan nan da Iran, waɗanda ba a sanya sunayensu a cikin kididdigar hukuma ba, yayin da aka cire sunayen waɗannan tare da raunata da dama daga bayanan tsarin nazarin asarar tsaro (DCAS), wanda ma'aikatar tsaro ke dogaro da shi wajen tattara asararta.
Rahoton ya kara da cewa, Pentagon, Fadar White House, da cibiyar rundunar Amurka suna ci gaba da ƙin yin magana game da asarar da aka samu, yana mai nuni da cewa, ma'aikatar tsaro ba ta gudanar da wani taron manema labarai game da yaƙi ba tun farkon watan Mayu da ya gabata, haka kuma "CENTCOM" ta daina ba wa kafofin yada labarai sabbin rahoto na yau da kullun game da asarar rayuka a yakin baya baya nan.
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