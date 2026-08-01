Rahoto Cikin Hotuna | Hidimtawar Al’umma Daban-Daban Ga Masu Tattakin Arba'in

Waɗannan fuskoki, musamman masu hidima na ayuka daga larduna daban-daban, da maziyarta masu nufin ziyartar wurin 'yanci na Imam Husain (A.S), ana ganin haƙuri, juriya, haske, da farin cikin samun lada da sakamako a cikinsu; daga cikinsu akwai manya da ƙanana, akwai fari da baƙi, akwai Irakawa, da Larabawa, da sauran baki daga kasashen duniya, duk suna neman samun yardar Allah ta hanyar raya al'amuran Husain (A.S), wanda Imam Sadiq (A.S) ya ce game da su: "Ku raya al'amarinmu, Allah Ya jiƙan wanda ya raya al'amarinmu." Kyamarorin kamfanin dillancin labarai na "Nun" sun ɗauki tarin hotuna na fuskokin masu hidima suna cikin tafiya.
1 Agusta 2026 - 08:55
Lambar labari: 1847331
Source: ABNA24
Ra'ayinka