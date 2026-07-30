Financial Times: Ma'ajiyar Man Fetur Amurka Ta Na Gab Da Kaiwa Mataki Mafi Muni

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Jaridar Financial Times a wani rahoto ta bayyana cewa ma'ajiyar man fetur na Amurka a cikin makon da ya gabata ta ragu sosai; lamarin da aka danganta ga ƙaruwar ayyukan matatun man na ƙasar don cin gajiyar hauhawar farashin man fetur sakamakon tsananta rikici da Iran.
Dangane da wannan rahoto, ma'ajiyar kasuwanci ta man fetur na Amurka ta ragu da ganga miliyan 7.2, kuma ma'ajiyar dabara ta ƙasar ta ragu da ganga miliyan 3.8, kuma an yi amfani da wani muhimmin sashi na wannan man don samar da fetur, dizal, da man jiragen sama.
Wannan rahoto, bisa ga ƙididdigar gwamnatin Amurka, ya kara da cewa matatun man na ƙasar suna aiki da kashi 97 cikin 100 na ƙarfinsu, kuma a lokaci guda kamfanonin makamashi na Amurka sun ƙara fitar da man zuwa kasuwannin Asiya da Turai.
Duk da haka, manazarta sun yi gargadin cewa raguwar ma'ajiyar man fetur da fetur fiye da yadda ake tsammani, zai iyakance ikon Amurka na biyan buƙatun kasuwannin duniya.
A cewar Financial Times, "Matt Smith" manazarcin kasuwar makamashi ya bayyana cewa jimillar ma'ajiyar kasuwanci da dabara ta man Amurka tun daga watan Afrilu zuwa yanzu ta ragu da kusan kashi 20 cikin 100.
Ya nanata cewa Washington ta yi amfani da ma'ajiyarta ta dabara don sarrafa farashin man fetur na duniya, kuma a lokaci guda tana ƙara fitar da man, amma yanayin cire man daga ma'ajiya yana ci gaba da sauri wanda ba zai daɗe ba. "Rory Johnston" wani ƙwararren dan kasuwar man fetur shi ma ya bayyana matakin ma'ajiyar man fetur da fetur na Amurka a matsayin abin damuwa.
A ƙarshe, jaridar ta yi gargadin cewa ma'ajiyar dabara ta man Amurka, tare da raguwar ganga miliyan 3.8, ta kai kusan ganga miliyan 307.7, wanda shine mafi ƙarancin matakin cikin shekaru arba'in da suka gabata.
Manazarta sun yi imanin cewa kusantar wannan ma'aji zuwa mafi ƙarancin matakin aiki, yana ƙara haɗarin lalacewar ababen more rayuwa na jigilar man fetur da kuma rage ikon Amurka na fuskantar duk wani rashin daidaituwa na samar da man fetur; lamarin da zai iya haifar da hauhawar farashin man fetur sosai a kasuwannin duniya a nan gaba.
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