Iran: Cikakken Bayani Game Da Sakin Kayayyakin Yuro Miliyan ɗaya Daga 'Yan Fashin Amurka

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Raziyeh Alishvandi, mataimakiyar shugaban harkokin duniya na ƙungiyar Hilar Ahmar, a yayin da ta ke bayyana cikakken bayani game da tsarin sakin kayayyakin jin kai na Yuro miliyan ɗaya daga killacewar Amurka, ta ce: Kayayyakin magani na jirgin Toska, waɗanda aka shirya musamman don marasa lafiya masu fama da ciwon koda na ƙasar, a cikin watan Afrilu na wannan shekara, ta hanyar matakin da ba bisa ka'ida ba da kuma fashin ruwa na sojojin Amurka, an sace su. Duk da haka, da ƙoƙarce-ƙoƙarce na Hilar Ahmar ta hanyar hukumomin duniya, an saki waɗannan kayayyakin daga ƙarshe, kuma sun koma ƙasar.
Ta kuma yi nuni ga matakan shari'a da wasiku da yawa da aka aika a wannan fanni, ta bayyana cewa: Ƙungiyar Hilar Ahmar, a cikin neman kwato hakkokin marasa lafiya, ta aika wasiku kusan 35 ga hukumomin duniya. Haka kuma, game da yanayin wannan jirgin, an fitar da wata sanarwa daga kwamitin kare hakkin bil'adama na ƙasa, wanda shugaban ƙungiyar Hilar Ahmar ke shugabanta, kuma a lokaci guda an aika wasiku da dama ga hukumomi 17 na duniya.
Alishvandi ta yi nuni ga muhimmiyar rawar diflomasiyyar jin kai wajen magance wannan rikici, kuma ta ce: A yayin tafiyar shugaban ƙungiyar Hilar Ahmar zuwa Geneva, an dage kan wannan batu da ƙarfi. Ya yi amfani da damar diflomasiyyar jin kai, a cikin ganawa da tattaunawa mai tsanani da abokan aikinsa a Ƙungiyar Red Cross ta Duniya, Kwamitin Red Cross na Duniya, da sauran hukumomin duniya, ya buƙaci shiga tsakani cikin gaggawa don magance wannan batu.
Mataimakiyar shugaban harkokin duniya na ƙungiyar Hilar Ahmar, ta bayyana babbar manufar waɗannan tattaunawar a matsayin gaggauta 'yantar da waɗannan kayayyaki masu muhimmanci, da kuma tabbatar da samun magani ga marasa lafiya, musamman marasa lafiya na musamman da masu fama da ciwon koda, kuma ta jaddada cewa: Saƙon da Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ƙungiyar Hilar Ahmar suka aika a duk waɗannan tattaunawar, shine jaddada wannan matsayi na asali, cewa magunguna da kayan aikin likita na jin kai, a kowane hali, bai kamata su kasance ƙarƙashin tasirin la'akari na siyasa, ƙuntatawa na kuɗi, ko takunkumi na gefe ɗaya ba.
Ta kuma jaddada dokoki da yarjejeniyoyin dokokin duniya, ta ce: Dangane da dokokin duniya, marasa lafiya, musamman marasa lafiya na musamman, ba su da wata rawa a sabani da rikice-rikicen siyasa, kuma al'ummar duniya tana da alhakin tabbatar da samun magunguna masu muhimmanci a koyaushe, cikin aminci, ba tare da katsewa ba. Don haka, Hilar Ahmar ta ci gaba da bin diddigin kwato wannan hakki har zuwa ƙarshe, kuma an yi sa'a cewa a kwanakin baya, mun ga an saki da 'yantar da waɗannan kayayyaki.
…………………….
Ra'ayinka