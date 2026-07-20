Iran Chaina Da Afganistan Na Kara Samar Da Hanyoyin Kasuwanci Ta Kasa

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Jirgin kasa na farko na sufuri kai tsaye daga China zuwa Afganistan ta hanyar Iran, ya shigo tashar Rozank a lardin Herat cikin nasara; wani ci gaba da, a cewar masana, zai iya ƙarfafa matsayin Afganistan a cikin hanyar sufuri ta gabas da yammacin Asiya.
Wannan jirgin yana ɗauke da kimanin tan 500 na katako na MDF, wanda aka lodo daga birnin Beijing na China, kuma bayan wucewa ta Turkmenistan da amfani da hanyar jirgin kasa na Iran, ta hanyar Khaf-Herat ya isa Afganistan.
Muhimmancin wannan jigilar shine, a karon farko an jigilar wani kayan kasuwanci na China zuwa Afganistan ba tare da saukewa da sake ɗorawa a kan hanya ba; lamarin da zai iya rage lokaci da kuɗin jigilar kayayyaki ga 'yan kasuwa na yankin.
Hanyar jirgin kasa ta Khaf-Herat na ɗaya daga cikin muhimman ayyukan hadakar hanyar jirgin kasa na Afganistan da hanyar sufuri na yanki. Wannan hanya, wadda ke hada Iran da Afganistan, idan aka kammala kuma aka fara amfani da ita gaba daya, za ta iya mayar da Afganistan daga ƙasa mai amfani da dogara ga hanyoyin sufuri masu iyaka, zuwa ɗaya daga cikin hanyoyin hada Asiya ta Tsakiya, Iran da China.
Wannan hanyar jirgin kasa tana da nisan kilomita 225, kuma an tsara ta a sassa huɗu. An gina wasu sassa na wannan hanya a cikin Iran da Afganistan, kuma an buɗe matakin farko a shekara ta 1399 na hijira (2020/2021) tare da halartar jami'an kasashen biyu.
Hanyar Khaf-Herat, baya ga jigilar kayayyaki, tana da muhimmanci ta dabaru; domin tana hada Afganistan da hanyar jirgin kasa na Iran, kuma tana ƙara damar wannan ƙasa ta isa tashoshin jiragen ruwa na kudancin Iran kamar Chabahar da Bandar Abbas.
Mostafa Rezaei, manajan hanyar jirgin kasa ta Iran da Afganistan, ya sanar da cewa wani kayan katako na MDF mai nauyin tan 500 ya tashi daga Beijing, kuma bayan wucewa ta Turkmenistan ya shiga hanyar jirgin kasa na Iran, kuma ba tare da saukewa da sake ɗorawa ba, ta hanyar Khaf-Herat ya isa tashar Rozank a lardin Herat.
Wannan nasara tana ɗaga matsayin hanyar Khaf-Herat a kasuwancin yanki, kuma tana iya haɗa China ta Asiya ta Tsakiya da Iran zuwa Afganistan.
Wannan hanya tana sauƙaƙe samun taka rawa mai 'yanci ga Afganistan daga tashoshin jiragen ruwa na kudancin Iran, kuma tana bambanta kasuwancin waje na wannan ƙasa da ke kewayewar ƙasa. Ga Iran ma, ƙaruwar yawan kaya yana ƙara kuɗin sufuri, kuma yana ƙarfafa matsayinta na geopolitical a gasar yanki.
Duk da haka, mayar da wannan hanya zuwa hanyar sufuri mai dorewa yana buƙatar haɓaka ababen more rayuwa, sauƙaƙe ayyukan kwastam, samar da tsaro da kuma haɗa hanyar jirgin kasa ta arewacin Afganistan (Herat-Mazar-e-Sharif). Masana sun ɗauki wannan jigilar a matsayin wani muhimmin mataki amma yana buƙatar ci gaba don canza taswirar sufuri na yanki.
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