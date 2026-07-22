Lebanon: Shugaban Lebanon Ya Bayyana Sharuɗɗa Uku Don Kwance Damarar Hizbullah

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Joseph Aoun, shugaban Lebanon, ya jaddada cewa: Magance batun makaman Hizbullah yana yiwuwa idan akwai cikakken iradar siyasa, kuma ya bayyana cewa cimma wannan buri yana dogara ne ga samar da sharuɗɗa guda uku na asali.
Ya bayyana waɗannan sharuɗɗa uku a matsayin: ƙarshen mamayar ƙasar Lebanon da Isra'ila ta yi, cikakken ikon sojojin Lebanon a dukan ƙasar, da fara tsarin sake ginawa wanda gwamnatin Lebanon kaɗai za ta gudanar, ba tare da wani tsoma baki daga waje ba.
Aoun ya bayyana waɗannan maganganun ne a yayin jawabinsa a liyafar da Hamada Maawad, jakadan Lebanon a Washington, ta shirya don girmama shi da tawagarsa. A wannan taron, wasu 'yan majalisa da jami'an gwamnatin Amurka sun halarta.
Shugaban Lebanon ya bayyana cewa: Kwanciyar hankali da haɗin kan wannan ƙasa ba za su samu ba sai a inuwar gwamnati ɗaya da sojoji ɗaya waɗanda ke da alhakin kare dukkan 'yan ƙasa ba tare da nuna bambanci ba.
Ya kuma jaddada cewa keɓance makamai a hannun gwamnati na ɗaya daga cikin ginshiƙan gina Lebanon mai ƙarfi.
…………..
Ra'ayinka