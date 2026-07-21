Iran Na Ci Baba Da Kai Hare-Haren Jiragen Marasa Matuki Kan Sansanonin Amurka A Yankin

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Sojoji sun sanar da cewa, A zagaye na ashirin na aikin Tsawar Azaba, sa'o'i da suka gabata, jiragen mara matuki na sojoji, sun kai hari a kan sansanin Sheikh Isa na sojojin ta'adda na Amurka a Bahrain.
Ofishin Hulda da Jama'a na sojoji sun sanar da cewa: Sansanin Sheikh Isa yana ɗaya daga cikin muhimman cibiyoyin rundunar ruwa ta biyar na Amurka, kuma cibiyar aikin sojojin mamaya na wannan ƙasa, wanda ayyukan sama da sarrafa jiragen mara matuki ke gudana daga wannan sansani.
Sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran sun jaddada cewa ayyukan kai hari za su ci gaba da ƙarfi har sai an hana makiya ci gaba da ta'addanci a kan ƙasar.
……………………..
Ra'ayinka