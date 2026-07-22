Amnesty International: Harin Pakistan Kan Cibiyar Kula Da Masu Maye A Kabul Na Iya Zama Laifin Yaƙi

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ƙungiyar Amnesty International a cikin wani rahoto game da harin sama na Pakistan a cibiyar kula da masu maye "Omid" a Kabul, ta sanar da cewa shaidun da ake da su sun nuna cewa wannan cibiya wata cibiya ce ta fararen hula, kuma babu wata alama ta amfani da soji ko ajiyar makamai da kayan yaƙi a cikinta.
Wannan hukuma ta ce, nazarin hotunan tauraron dan adam, bayanan fage da tattaunawa da ma'aikatan cibiyar sun nuna cewa cibiyar "Omid" ta shafe shekaru tana aiki a matsayin cibiyar kula da masu fama da shan maye, kuma marasa lafiya da ma'aikatan fararen hula suna cikinta.
Amnesty International ta jaddada cewa, ko da wasu sassan filin Phoenix suna da ayyukan da suka shafi sojoji, harin da ya haifar da asarar fararen hula mai yawa, na iya keta manyan ka'idodin dokokin jin kai na kasa da kasa, ciki har da ka'idodin daidaito da wajabcin ɗaukar matakan taka tsantsan.
Bukatar Bincike Mai Zaman Kansa
Wannan hukuma ta kare hakkin bil'adama ta buƙaci gwamnatin Pakistan ta bayyana, bisa ga wane bayani aka tsara wannan harin, da kuma waɗanne matakan da aka ɗauka don tabbatar da yanayin manufar da aka yi niyya.
Amnesty International ta kuma buƙaci a gudanar da bincike mai zaman kansa, ba da son kai ba a fili game da wannan lamari, kuma ta jaddada cewa, idan aka tabbatar da laifi, dole ne a gurfanar da masu alhaki bisa ga dokokin kasa da kasa.
Wannan hukuma ta buƙaci dukkan bangarorin da ke cikin rikice-rikicen Afganistan da Pakistan su bi ka'idodin dokokin jin kai, kuma su guji kai hari a kan cibiyoyin kula da lafiya da sauran cibiyoyin fararen hula.
Cikakken Bayani Game Da Harin Cibiyar Kula Da Masu Maye "Omid"
Harin sama na Pakistan a cibiyar kula da masu maye "Omid" a filin Phoenix na Kabul, ya faru ne a ranar 16 ga Maris, kuma a cikin aikin da ake kira "Ghadabul-Haq."
Dangane da rahotanni, wannan cibiya a lokacin harin tana dauke da marasa lafiya da yawa. Cibiyar "Omid" ta fara aiki tun daga shekara ta 2016, kuma tana da damar karbar kusan marasa lafiya 2,000.
Jami'an Taliban sun yi iƙirarin cewa a wannan harin, ɗaruruwan fararen hula sun mutu kuma sun jikkata, ko da yake ba a tabbatar da wannan alkaluman kaitsaye ba. A gefe guda, tawagar taimakon Majalisar Ɗinkin Duniya a Afganistan (UNAMA), kafin buga rahoton Amnesty International, ta rubuta mutuwar aƙalla mutane 143 a wannan harin.
Rahotanni sun nuna cewa, kafin faruwar harin, ba a fitar da wani gargadi na jama'a game da yiwuwar kai hari a wannan cibiya ba, kuma marasa lafiya da ma'aikata, yayin da suke a sassan kula da lafiya da wuraren zama, sun yi mamakin hakan.
Wannan harin ya faru ne a daidai lokacin da dangantakar tsakanin Taliban da Pakistan ta tsananta sosai a 'yan watannin baya.
Islamabad tana zargin Taliban da ba da izinin ayyukan ƙungiyoyi kamar Ƙungiyar Taliban ta Pakistan (TTP) daga ƙasar Afganistan; zargi da Taliban ta musanta, kuma tana zargin Pakistan da keta ikon Afganistan.
Kafin wannan harin, UNAMA ta ba da rahoton asarar fararen hula da dama a yayin rikice-rikicen iyaka tsakanin Taliban da Pakistan.
Tashin hankalin tsaro tsakanin bangarorin biyu, hare-haren sama, rikice-rikicen iyaka da zarge-zargen juna, sun ƙara damuwa game da ƙaruwar asarar ɗan adam na wannan rikici.
Wajabcin Bayar Da Amsa Da Kare Fararen Hula
Rahoton Amnesty International ya sake nuna batun kare fararen hula a rikice-rikicen makamai na Afganistan da Pakistan.
Wannan hukuma ta jaddada cewa, ko a yanayin yaƙi, cibiyoyin kula da lafiya da fararen hula suna da kariya ta musamman, kuma babu wani bangare da zai iya kai hari a kan irin waɗannan wurare ba tare da bayar da hujjoji a fili ba.
Dangane da wannan rahoto, bayyana gaskiya game da harin cibiyar "Omid," ba wai kawai ga iyalan wadanda abin ya shafa ba, a'a, har ma don tabbatar da bin dokokin yaƙi da hana maimaita irin waɗannan abubuwa yana da muhimmanci.
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