Bincike: Amurka Ba Ta Da Isassun Makamai Don Ci Gaba Da Yaƙi Fiye Da Wata Guda

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Rick Sanchez, ɗan jaridan Amurka, a cikin nazarin ƙarfin aikin sojojin Amurka wajen fuskantar Iran, ya yi iƙirarin cewa saurin bama-bamai na baya-bayan nan na Washington, ba shi da dorewa na dogon lokaci. Ya yi hasashen cewa, da yanayin amfani da alburusai na yanzu, Amurka mai yiwuwa za ta iya ci gaba da wannan matakin aiki na kwanaki 30 kawai, sannan za ta fuskanci matsanancin karancin makamai.
Wannan ɗan jarida ya bayyana dalilin wannan mawuyacin hali a matsayin aika makamai da yawa zuwa Ukraine da sauran wurare na duniya, kuma ya bayyana cewa: "Muna da karancin makamai, domin ba mu da wani abu."
Sanchez a wani bangare na nazarinsa, ya yi nuni ga cin hanci na tsari a masana'antar tsaro ta Amurka, kuma ya zargi masu kwangilar soji da cewa, a cikin shekaru da dama, ta hanyar karɓar kudade masu yawa a madadin samar da adadi kaɗan na kayayyaki, sun yaudari gwamnati da al'ummar Amurka.
Tare da kwatanta kuɗin yaƙi, ya jaddada cewa Amurka ta shiga cikin "wasan rashin nasara"; domin yayin da Washington ke kashe miliyoyin daloli don kera kowane makami na Patriot, Iran tana kera jirage mara matuki da farashi mai rahusa (tsakanin dala 8 zuwa 20,000), wanda ya canza ma'aunin kuɗi sosai don amfanar Tehran.
A ƙarshe, Rick Sanchez ya yi gargadin cewa Amurka ta koma baya sosai a wannan fagen, kuma ya jaddada cewa "lokaci yana anfanar Iran ne, kuma wannan yanayi ba zai amfanar Donald Trump ba ko kaɗan".
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