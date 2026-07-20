Dakarun Yamen Sun Tabbatu A Dukkan Fagagen Yakin Domin Tunkarar Motsin Saudiyya

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Majiyoyin Yemen sun ba da rahoton ƙaruwar motsin soji maras misli a dukkan fagagen yamen tsakanin sojojin kawancen Saudiyya (gwamnatin da ke Aden) da sojojin Ansarallah da sojojin Yemen. Wannan ƙaruwar tashin hankali ta zo ne bayan a cikin 'yan makonnin da suka gabata, jiragen Iran guda uku na kamfanin Mahan sun sauka a filayen jiragen sama na Yemen. Jirgin na farko ya sauka a ranar 3 ga Yuli, duk da ƙoƙarin jiragen yaƙin Saudiyya, kuma Yemenawa sun sanar da shi a matsayin ƙarshen killacewar shekaru 15 na Riyadh.
Wani nazari na shafukan sada zumunta a Yemen ya nuna cewa akwai hadin kai mai faɗi tsakanin ra'ayin jama'a da jami'ai game da mataki na gaba na fuskantar Saudiyya. Shafukan da suka shafi shugabannin siyasa, manyan mutane da kwamandoji, sun yi magana sosai game da shekarun rashin aminci na Saudiyya, da yawan karya alkawari, da kuma sakamakon jinkiri, ba da lokaci da ci gaba da killacewar al'ummar Yemen.
A cikin wannan yanayi, buƙatar mayar da martani na soji ga Saudiyya ta zama babban batun tattaunawa. Mutane da yawa sun yi imanin cewa al'ummar Yemen ba za su iya jure wa halin da ake ciki ba, don haka, babu wuri ga diflomasiyya, gabatar da sabbin shawarwari, ko ma tattaunawa game da komawa tsagaita wuta da hanyoyin zaman lafiya na baya.
Wannan hanya ba ta tsaya ga shafukan sada zumunta kawai ba, a'a, daga manyan shugabannin ƙungiyar Ansarallah zuwa masu fafutuka da 'yan ƙasa na yau da kullun, duk sun jaddada wajabcin zartarwa da Saudiyya wani rashin nasara, da kuma mayar da martani ga shekarun ta'addanci, killacewa da matsin lamba a kan al'ummar Yemen. A tsakanin nan, kai hari a kan ababen more rayuwa na tattalin arziki da cibiyoyin man fetur na Saudiyya shi ma an gabatar da shi a matsayin wani ɓangare na zaɓuɓɓukan martani.
Majiyoyin soji biyu a cikin sojojin da ke da alaƙa da gwamnatin Aden sun sanar da cewa an tura dakaru masu yawa zuwa fagage na Marib, Al-Bayda, Al-Jawf da yankunan hamada na waɗannan larduna. Waɗannan majiyoyi, a cikin hira da shafin Al-Arabi Al-Jadid, sun ce matakin shirye-shiryen yaƙi a dukkan layukan tuntuɓar ya kai mafi girma, kuma kwamandojin soji suna kasancewa a fagen aiki dare da rana.
Motsi Mai Faɗi Na Ansarallah A Fagage Masu Yawa
Waɗannan majiyoyi sun kuma ba da rahoton ƙaruwar motsin sojojin Ansarallah a fagage da yawa, kuma sun sanar da cewa an ga motsin sojoji a yankin Al-Hazm, cibiyar lardin Al-Jawf, iyakokin Marib da lardunan Al-Bayda da Sana'a, da kuma a lardunan Sa'ada da Al-Hudaydah, ko a cikin birnin Al-Hudaydah ko a fagagen kudancinta.
A lokaci guda, majiyoyin gida da shaidun gani da ido sun kuma ba da rahoton shigowar dakaru masu yawa na ƙungiyar da ake kira "Dar' al-Watan" (wani sashe na sojojin da ke da alaƙa da gwamnatin Aden) zuwa lardin Marib. Mu'in al-Badawi, kwamandan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin sojojin da ke da alaƙa da Riyadh, ya sanar da cewa waɗannan sojoji suna cikin mafi girman matakin shiri, kuma duk suna jiran fara rikici.
Ya yi iƙirarin cewa: "Yatsanmu yana kan mashin harbi, kuma duk muna jiran harbin farko."
A gefe guda, wata majiya ta kusa da ƙungiyar Ansarallah ta kuma sanar da cewa wannan ƙungiya ma ta tura dakaru masu yawa zuwa lardin Al-Bayda a iyakokin Marib da Shabwa, da kuma iyakokin Marib da lardin Sana'a, da kuma birnin Al-Hazm, cibiyar lardin Al-Jawf da yankunan da ke kewaye da shi ciki har da Al-Matun da Al-Maraziq.
Wannan majiya ta kara da cewa ƙungiyar Ansarallah da sojojin Yemen, a karon farko tun daga farkon tsagaita wuta, sun tura yawan dakaru masu yawa zuwa fagagen Al-Hudaydah; ko a cikin birnin Al-Hudaydah ko kuma a fagen yaƙi.
A cewar wannan majiya, a cikin kwanaki biyu da suka gabata, kwamandoji manya sun kuma gudanar da tarurruka masu tsanani da kabilu, kuma sun buƙaci su shirya taron jama'a da tura sojoji. Ya kuma ce waɗannan kwamandoji, a tarurrukansu da kabilu, sun yi wa wasu shugabannin kabilu gargadin duk wata alaƙa ko haɗin gwiwa da sojojin taron jama'a na waɗannan kabilu, ko a Amran, Al-Jawf, Hajjah, kewayen Sana'a, har ma da wasu kabilu na Dhamar da Ibb.
A yau ma, an shirya Birgediya Janar Yahya Saree, mai magana da yawun sojojin Yemen, zai fitar da wata muhimmiyar sanarwa, wadda da alama tana da alaƙa da sabbin abubuwan da ke faruwa a fagen Yemen.
Al-Arabi Al-Jadid ta kuma yi iƙirarin cewa wasu manyan kwamandojin Ansarallah sun bar Sana'a zuwa Al-Hudaydah, Al-Jawf da Marib don jagorantar tsarin taro na soji da wannan ƙungiya ta fara tun kimanin watanni uku da suka gabata.
Dangane da wannan rahoto, Ansarallah ta Yemen a cikin 'yan watannin da suka gabata ta yi ayyuka masu faɗi don ƙarfafa wuraren tsaronta a Al-Hudaydah. Waɗannan ayyuka sun haɗa da ƙara yawan shingaye, zurfafa su, gina hanyar shingaye na ƙarƙashin ƙasa a ciki da kewayen birnin Al-Hudaydah da kusa da tashar jiragen ruwa na wannan birni, da kuma ƙarfafa wuraren tsaro ta hanyar haƙa ƙarin shingaye a layukan tuntuɓar kudancin Al-Hudaydah a bakin tekun yamma da ke kallon Bahar Maliya.
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