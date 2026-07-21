Rashin Ruwa da Wutar Lantarki a Kuwait Ya Sanya Al’umma Cikin Firgita

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Rikicin Ruwa da Wutar Lantarki a Kuwait Ya Sanya Masarautun Kabilanci na Tekun Farisa Cikin Firgita a hare-haren baya-bayan nan, an yi mummunar barna ga babbar tashar wutar lantarki da tashar sarrafa ruwan gishiri (desalination) a Kuwait, wadda ke biyan kashi 90 cikin 100 na buƙatun ruwan sha na ƙasar. Wannan na iya haifar da tabarbarewar ruwa da abinci ga kasashen Larabawa dake makwabtaka da Tekun Farisa, domin yankin yana ɗaya daga cikin mafi busassun yankuna a duniya.
Adadin jiragen ruwa da ke wucewa ta mashigar Hormuz ya ragu da kashi 90 cikin 100, wanda hakan ya sa kuɗaɗen inshora suka haura zuwa dala miliyan 6 zuwa 10 a kowane jirgin ruwa, wanda hakan ke yin tasiri a kan farashin kowane kayan da ake shigo da su.
Hauhawar Farashi: Farashin kayan abinci, magunguna, da kayan masana'antu ya haura sosai, wanda nauyinsa ke kan iyalai masu matsakaici da ƙaramin kuɗin shiga.
Rikicin Zuba Jari: Masu zuba jari na ƙasashen waje suna ɗaukar yankin Tekun Farisa a matsayin marar tsaro, wanda hakan ke shafar manyan ayyuka, gine-gine, yawon buɗe ido, da masana'antar jiragen sama.
Barazana ga Tsaron Ruwa da Abinci: Barnar da aka yi wa tashoshin sarrafa ruwan gishiri zai rage samar da noma kuma ya ƙara dogaro da shigo da abinci daga waje, wanda ke haifar da babban haɗari.
Rage Kuɗaɗen Man Fetur: Ko da yake Saudiya da UAE sun yi amfani da bututun mai na dabam, amma gabaɗaya, fitar da man fetur da kasafin kuɗin gwamnati sun sami cikas, kuma ana fargabar cewa ƙasashen za su iya cire jarinsu daga ajiyar kuɗi.
Ƙasashen Larabawa na Tekun Farisa sun yi ƙoƙarin shawo kan rikicin ta hanyar amfani da ajiyar kuɗi da bututun mai na dabam, kuma tsarin banki yana cikin kwanciyar hankali, amma rikicin inshora da tsayawar jigilar ruwa na gurgunta ayyukan tattalin arziki.
Jaridun Larabawa da manazarta sun tabbatar a fili cewa hare-haren Iran na haifar da barna ta gaske kuma mai yawa, wanda wannan rikicin yanzu ba na soji kaɗai ba ne, ya zama babban ƙalubale ga rayuwar yau da kullum da tattalin arzikin gaba.
Yaƙin Tekun Farisa ya shiga wani sabon mataki mai faɗi, inda ruwa, wutar lantarki, abinci, inshora, zuba jari, da rayuwar jama'a duk abin ya shafa. Ƙasashen masarautun Larabawa suna ƙoƙarin tsayayya, amma kafofin watsa labarai na Larabawa sun yarda cewa wannan rikicin na girgiza tattalin arzikinsu da kafafuwansu, kuma maganinsa shi ne tsagaita wuta ta gaskiya.
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