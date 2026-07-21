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An Gano Sojojin Amurka Biyu Da Iran Ta Kashe Yayin Da Trump Ke Alƙawarin Ɗaukar Fansa

21 Yuli 2026 - 07:34
Lambar labari: 1842829
Source: ABNA24
An Gano Sojojin Amurka Biyu Da Iran Ta Kashe Yayin Da Trump Ke Alƙawarin Ɗaukar Fansa

An gano sojojin Amurka biyu da hare-haren Iran suka kashe a Jordan a ranar Litinin, yayin da Donald Trump ke shirin faɗaɗa yaƙinsa da gwamnatin Iran.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ma'aikatar tsaron Amurka (Pentagon) ta sanar cewa Laftanar Tyler James Feehan, mai shekaru 25, da Soja Isabella Gonzales, mai shekaru 19, sun mutu ne bayan wani hari da aka kai kan sansanin sojin saman Amurka a Jordan ranar Juma'a.

An Gano Sojojin Amurka Biyu Da Iran Ta Kashe Yayin Da Trump Ke Alƙawarin Ɗaukar Fansa

Gonzales, 'yar asalin Texas, ta mutu ranar Juma'a, yayin da Feehan, dan asalin Hawaii, ya mutu ranar Asabar.

An Gano Sojojin Amurka Biyu Da Iran Ta Kashe Yayin Da Trump Ke Alƙawarin Ɗaukar Fansa

Su ne sojojin Amurka na farko da suka mutu a rikici da Iran tun daga watan Maris, wanda hakan ya kai adadin sojojin Amurka da suka mutu gabaɗaya zuwa 17.

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