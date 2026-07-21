An Gano Sojojin Amurka Biyu Da Iran Ta Kashe Yayin Da Trump Ke Alƙawarin Ɗaukar Fansa

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ma'aikatar tsaron Amurka (Pentagon) ta sanar cewa Laftanar Tyler James Feehan, mai shekaru 25, da Soja Isabella Gonzales, mai shekaru 19, sun mutu ne bayan wani hari da aka kai kan sansanin sojin saman Amurka a Jordan ranar Juma'a.
Gonzales, 'yar asalin Texas, ta mutu ranar Juma'a, yayin da Feehan, dan asalin Hawaii, ya mutu ranar Asabar.
Su ne sojojin Amurka na farko da suka mutu a rikici da Iran tun daga watan Maris, wanda hakan ya kai adadin sojojin Amurka da suka mutu gabaɗaya zuwa 17.
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