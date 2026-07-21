Iran: Yadda IRGC Suka Dibge Sansanoni Uku Na Amurka A Kuwait, Da Jirage Marasa Matuka

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa Da safiyar yau (Talata), A zagaye na goma sha tara na aikin Tsawar Azaba, sansanonin Amurka na Ahmad Al-Jaber, Al-Udayri da sansanin Arifjan a Kuwait, sun fuskanci hare-haren jiragen mara matuki masu tarwatsa komai suka daka na sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran.
A martani ga munanan ayyuka da yawan karya alkawari na babbar Shaidan, da safiyar yau, sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran, sun kai hari da jiragen mara matuki masu ruguzarwa a kan gine-ginen gudanarwa da eriyoyin ganowa da samar da hanya a sansanin Arifjan, wurin ajiye jirage masu saukar ungulu na rukuni a sansanin Al-Udayri, da ginin ajiye sojojin ta'adda na Amurka a sansanin Ahmad Al-Jaber na Kuwait.
Sansanin Arifjan yana ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin ajiye sojoji da hedkwatar kwamandancin sojojin ƙasa na Amurka a kudu maso yammacin Asiya, kuma sansanin Al-Udayri wurin ajiye jirage masu saukar ungulu na Apache, Chinook da Black Hawk na sojojin ruwa da sama na Amurka ne.
Sansanin Ahmad Al-Jaber shi ma yana taka muhimmiyar rawa wajen shirya da tallafawa sojojin mamaya na Amurka a yammacin Asiya, kuma yana da tasiri mai yawa a ayyukan sama da sa ido na wannan ƙasa.
Sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran sun sanar da cewa, an dagula tsaron yankin saboda munanan ayyukan sojojin ta'addancin Amurka, kuma sojojin Jamhuriyar Musulunci suna ƙoƙarin, a yaƙin da suke da Amurka, su dawo da tsaro da kwanciyar hankali a yankin.
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