Amurka Ta Dauke Jiragen Yaƙi Da Jiragen Man Ta Amurka Daga Sansanonin Yankin Zuwa Isra’ila

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: A cewar gidan talabijin na 14 na gwamnatin yahudawa, a martanin da Amurka ta mayar ga hare-haren Iran masu faɗi, ta fara kwashe sansanoninta a yankin, inda ta mayar da jiragen yaƙi da jiragen dakon man fetur zuwa ga Isra’ila.
Haka kuma wani manazarcin harkokin soji da tsaro a gidan talabijin na 14 na gwamnatin mamaya, ya sanar da cewa Amurka a yanzu ba ta da ikon kare sansanoninta a yankin daga hare-haren Iran.
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