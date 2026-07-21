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Amurka Ta Dauke Jiragen Yaƙi Da Jiragen Man Ta Amurka Daga Sansanonin Yankin Zuwa Isra’ila

21 Yuli 2026 - 19:20
Lambar labari: 1843239
Source: ABNA24
Amurka Ta Dauke Jiragen Yaƙi Da Jiragen Man Ta Amurka Daga Sansanonin Yankin Zuwa Isra’ila

Amurka a yanzu ba ta da ikon kare sansanoninta a yankin daga hare-haren Iran.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: A cewar gidan talabijin na 14 na gwamnatin yahudawa, a martanin da Amurka ta mayar ga hare-haren Iran masu faɗi, ta fara kwashe sansanoninta a yankin, inda ta mayar da jiragen yaƙi da jiragen dakon man fetur zuwa ga Isra’ila.

Haka kuma wani manazarcin harkokin soji da tsaro a gidan talabijin na 14 na gwamnatin mamaya, ya sanar da cewa Amurka a yanzu ba ta da ikon kare sansanoninta a yankin daga hare-haren Iran.

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