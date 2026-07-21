Trump: Ba Za A Taba Kama Netanyahu Ba A Ko Wane Hali!

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Donald Trump, shugaban Amurka, ya sanar da cewa Benjamin Netanyahu, firayim ministan gwamnatin yahudawa, idan ya yi tafiya zuwa Amurka, "ba zai fuskanci kamu ba ko kaɗan."
A cewar "Reuters," maganganun Trump sun zo ne bayan da Zahran Mamdani, magajin garin New York, ya ce ofishin shari'a na birnin yana ci gaba da nazarin ko akwai yuwuwar aiwatar da hukuncin kamun "Kotun Laifukan Duniya" a kan Netanyahu ta hanyar doka.
Trump a cikin wani sako a shafinsa na sada zumunta, ba tare da yin nuni kai tsaye ga maganganun Mamdani ba, ya jaddada cewa Netanyahu, a lokacin da yake Amurka, ba zai fuskanci kowane irin kama ba, kuma ya nuna godiya ga rawar gwamnatin yahudawa a yaƙi da Iran.
"Kotun Laifukan Duniya" a shekara ta 2024 ta fitar da hukuncin kama Netanyahu bisa zargin aikata "laifukan yaƙi" a yayin yaƙin Gaza. Duk da kisan kiyashi a Gaza da aikata laifuka da yawa daga masu umarni da masu aiwatarwa, gwamnatin Isra'ila ba ta amince da ikon wannan kotu ba, kuma ta musanta aikata duk wani laifin yaƙi!
A gefe guda, Mamdani a cikin hira da jaridar "New York Times" ya ce a ganinsa, ya kamata a gurfanar da Netanyahu a La Hague, kuma ya kara da cewa sashin shari'a na birnin yana nazarin ikonsa na shari'a a wannan fanni.
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