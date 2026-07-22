Kwamandan Sojojin Iran: Za Mu Yanka Ƙazantattun Ƙafafun Amurkawa Idan Suka Tako Iran

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Babban Laftanar Hatami, kwamandan sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran, ya ziyarci rundunoni daban-daban na ƙasa, tsaron sama na sojoji a lardin Isfahan, kuma ya kimanta matakin shirye-shiryen yaƙi na waɗannan rundunoni.
Kwamandan sojoji a ci gaba, a cikin taron kwamandojin waɗannan rundunoni, yana mai nuni ga yaƙe-yaƙe na baya-bayan nan, ya bayyana shiri da manufar ƙarshe na makiya a matsayin jawo barna mafi yawa ga tsarin Jamhuriyar Musulunci. Ya ce: Makiya a dukkan matakan ta'addancinsu ga Iran Musulunci, manufarsu ba ta'addanci na wucin gadi ba ce, a'a, manufar ƙarshe ta makiya kamar shekara ta 1359 shine rugujewar tsarin Jamhuriyar Musulunci da Iran madaukakiya, a ƙarshe da raba Iran. Kuma al'ummar Iran mai girma, kamar yadda suka tsaya tsayin daka da kishi a cikin shekaru 8 na yaƙin tsaro mai tsarki, a yau ma sun tsaya, kuma sun hana makiya cimma burinsu.
Babban Laftanar Hatami ya ci gaba da magana da kwamandojin sojoji da al'ummar Iran, yana mai cewa: Ku yi alfahari da kanku da abin da kuka aikata, ku yi murna, domin a yau, al'ummar Iran, al'umma ce mai daraja a duniya. Ya kara da cewa: Muna yaƙi da sojojin shugabannin kafirci, Amurka ta a matsayin Fir'auna, kuma ta yi tunanin cewa babu wata rundunar sojoji a duniya da za ta iya fuskantarta, amma mun tsaya tsayin daka, muna sarrafa mashigar Hurmuz, kuma muna harbi ga Amurkawa, dole ne su sani cewa Jamhuriyar Musulunci ta Iran ƙasa ce mai ƙarfi, kuma su yarda da darajar al'ummar Iran. Mutane da yawa suna jiran wulakanta al'ummar Iran, amma da albarkar jinin Imam Shahidi da dukkan shahidai, da iradar Allah Maɗaukaki, daraja da nasara ta al'ummar Iran ta kasance kuma tana nan.
Ya ci gaba da cewa: Sojojin sama sun yi wani muhimmin aiki wanda ya ayar da kara kamar bam a duniya, cewa jirgin F-5 a wani aiki na musamman, ya jefa bam a kan sansanin da ke da na’urat Patriot, jiragen F-15 da F-16 da sauransu... kuma ya dawo lafiya; makiya ba su san inda za su ɗauki wannan wulakanci ba, sakamakon nasarar wannan aiki, sun harbo jiragen F-15 guda uku nasu na kansu. Sojojin ƙasa, tsaron sama da ruwa, da 'yan'uwanmu a dakarun juyin musulunci ma sun samar da irin wannan jarumtaka.
Memba na majalisar tsaro ta ƙasa ya yi ishara da cewa: Makiya, saboda ƙiyayya da fushinsu ga mayaƙan sojoji, sun yi duk abin da suke iya a kansu, amma mayaƙan sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran sun tsaya tsayin daka.
Babban Laftanar Hatami, yana mai nuni ga maganganun shugaban hafsan sojojin ta'adda na Amurka game da fuskantarsa da al'ummar Iran, ya ce: Yana cewa a yayin kasancewar jiragen saukar ungulu na ƙasarsu a sararin Iran, al'ummar Iran, da duk abin da suke da shi, suna harbin sojojin Amurka. Sun yi tunanin cewa idan suka sa ƙafa a Iran, za a yi maraba da su, amma sun fuskanci ƙiyayya mai yawa da tsayin daka da ba a iya kwatantawa na al'ummar Iran. Wannan lamari ya tabbatar wa makiya cewa idan suka sa ƙafafunsu masu ƙazanta a ƙasar Iran, za su fuskanci miliyoyin mutane waɗanda da duk abin da suke da shi, za su fuskance su.
Kwamandan sojoji a wani bangare na jawabinsa, ya yi nuni ga yaƙin hadaka na makiya a kan al'ummar Iran, kuma ya bayyana cewa: Makiya, tare da hare-haren soji, don cimma munanan shirye-shiryensu, suna neman yanke ƙaunar jama'a da raunana ruhinsu, kuma ta hanyar shafukan sada zumunta da yaƙin kafofin yada labarai da hadaka, suna ciyar da ayyukansu gaba. Abin da kafofin yada labaran shaidan na makiya ke yi, ba ya bambanta da ayyukan soji na makiya, kuma a hanya ɗaya suka haɗu da juna.
Yana mai cewa ba mu da wata amana ga wannan makiya, ko da girman kan ƙaramar allura ne, ya ce: Mun san cewa makiya ba za su bi yarjejeniyar fahimtar juna ba, kuma za su yi wauta, don haka ba mu ɓata wani lokaci ba, kuma mun ɗauki matakai don haɓaka ƙarfin yaƙinmu. Da taimakon Allah, babu shakka za mu ci nasara a kan matsaloli, kuma makiya za su ƙara yin nadama wajen cimma munanan niyyoyinsu.
Babban Laftanar Hatami a cikin ganawarsa da iyalan shahidai da mayaƙan da suka jikkata a yaƙin baya-bayan nan, yana mai nuna godiya ga haƙuri, juriya da tsayin daka na waɗannan masoya, ya bayyana hidima ga iyalan shahidai a matsayin alfaharin sojoji, kuma ya bayyana cewa: Dukanmu dole ne mu yi alfahari da cewa, da falalar Allah Maɗaukaki da jarumtar shahidai masoya, gwagwarmayar jama'a, jami'an gwamnati masu kula da sojoji, a wannan lokaci, mun sami nasarar kare Iran da tsarin Jamhuriyar Musulunci daga hare-haren makiya masu ƙiyayya.
Haka kuma kwamandan sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran, a cikin ganawarsa da iyalan shahidai da mayaƙan da suka jikkata a yaƙe-yaƙe na kwanaki 12 da na Ramadan, ya girmama tunawa da jagora shahidin al'umma da dukkan shahidai, ya nuna godiya ga bin jagoranci, haƙuri da juriyarsu.
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