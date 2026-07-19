Ba'amurken Marubuci: Trump Ya Mai Da Rayukan Sojojin Amurka Sadaukarwa A Yaƙin Sa Kai

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: "Tom Nichols" a cikin wani rubutu a mujallar The Atlantic, yana mai nuni ga mutuwar sojojin Amurka biyu a harin da aka kai wa sansanin sojan sama na Amurka a Jordan, ya rubuta cewa al'ummar Amurka suna da hakkin su san dalilin da ya sa waɗannan sojoji suka rasa rayukansu, da kuma yadda Trump ke shirye ya jefa rayukan 'yan ƙasar Amurka cikin hadari don ci gaba da wannan yaƙi. Yana mai nuni ga canjin dalilan da Trump ke bayyanawa akai-akai don fara yaƙi, ya bayyana cewa iƙirarin kusantar Iran da kera makamin nukiliya, manazarta da hukumomin leken asiri na Amurka ba su tabbatar da shi ba.
Nichols ya kuma soki yawan canjin manufofin Washington a yayin yaƙi, ya jaddada cewa manufar "canja tsarin mulki" a Iran ta gaza, kuma manufofin Amurka na gaba, ciki har da lalata ƙarfin makamai masu linzami na Iran da bude mashigar Hurmuz, su ma ba su cimma ba. A cewarsa, Iran har yanzu tana da ƙarfin makamai masu linzami, kuma ta nuna ikonta na sarrafa mashigar Hurmuz. Wannan marubuci a ƙarshe ya yi gargadin cewa duk wani faɗaɗa ayyukan soji, musamman shiga ayyukan ƙasa, na iya haifar da mutuwar ƙarin sojojin Amurka, kuma ya buƙaci Trump, kafin kowane sabon mataki, ya bayyana manufofinsa da dabarunsa a fili ga majalisa da ra'ayin jama'ar Amurka.
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