Reza'i: Yarjejeniyar Fahimtar Juna Ta ƙare | Za Mu Kai Hari Ko Ina Idan Ta'addancin Washington Ya Ci Gaba

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Mashawarcin soji ga jagoran juyin juya hali da Jamhuriyar Musulunci a Iran, Laftanar Janar Mohsen Reza'i, ya tabbatar da cewa Amurka ta keta sassan yarjejeniyar fahimtar juna da aka sanya hannu har "babu abin da ya rage sai suna," yana mai nuni da cewa "babu wani abu da ake kira fahimtar juna ta Islamabad, ko da suna ko aiki."
Reza'i ya yi gargadin cewa ci gaba da hare-haren Amurka na 'yan kwanaki masu zuwa zai tura Tehran zuwa matakin "Hari Kan Mai Uwa Da Wabi" a fagen fama wanda ba ya san iyakokin siyasa ba.
Sassan Keta Alkawari Na Amurka Da Dalilan Rufe Mashigar Hurmuz
Laftanar Janar Reza'i, a cikin hira da gidan talabijin na Iran, ya yi bayani dalla-dalla game da yadda Washington ta keta yarjejeniyar, ya ce: "Daga cikin abubuwan da Amurka ta keta a cikin yarjejeniyar fahimtar juna: rashin janyewar Isra’ila daga kudancin Lebanon, da ƙirƙirar hanyar da ba ta dace ba a mashigar Hurmuz duk da buɗe halastacciyar hanyar Iran, da rashin mutunta ikon Iran, da ta'addanci a kan wuraren bakin tekunta, da rashin 'yantar da dukiyoyin da aka kwace".
Reza'i ya bayyana matsayin Iran game da hanyar ruwa, yana mai tabbatar da cewa: "Iran ta rufe mashigar Hurmuz don kare tsaronta da tsaron tattalin arzikin duniya, kuma a matsayin martani ga ayyukan gaba na Amurka," kuma a lokaci guda ya jaddada: "Ba ma yarda Amurkawa su taka wata rawa a mashigar Hurmuz, jijiyar makamashi ta duniya".
Ma'aunin Gasar Makamashi Da Gargadin Hari Gaba Daya
Mai ba da shawara na soji ya yi gargadin ƙetare tsarin Iran na sarrafa hanyoyin ruwa, yana mai tabbatar da cewa "idan ba a amince da shirye-shiryen Iran game da mashigar Hurmuz ba, to yammacin Asiya zai zama fagen gasa tsakanin manyan ƙasashe na duniya kan makamashi."
Ya kara da cewa "iƙirarin Amurka na haɗin gwiwa wajen sarrafa mashigar Hurmuz ba abin karɓa ba ne ga Turai, ko Rasha da China, domin yana nufin mamaye makamashin duniya."
A cikin kimanta manufofin Amurka daga tashin hankali na baya-bayan nan, Reza'i ya yi nuni da cewa "manufar Amurka daga ta'addancin soji a cikin 'yan kwanakin da suka gabata shine karya tsayin daka na Iran."
Ya kuma yi ishara ga ma'aunin hana yaƙi mai ƙarfi, yana mai cewa: "Idan hare-haren Amurka suka ci gaba na kwana biyu ko uku, za mu shiga matakin hari gaba daya, kuma a matakin hari gaba daya, Iran ba za ta takaita ga martani ba kawai.. Kuma dole ne Amurkawa su yi tsammanin ruwan makamai masu linzami da jirage mara matuki na Iran."
Martani A Fagen Fama Da Neman Fansar Jinin Jagora Shahidi
Laftanar Janar Reza'i ya jaddada shirye-shiryen fagen fama na Jamhuriyar Musulunci wajen fuskantar gwamnatin Amurka ta yanzu, yana mai cewa: "Za mu mayar da martani a fagen fama ga hare-haren Trump." Ya ci gaba da bayyana fannonin dabaru na arangama: "Tsayin daka a yaƙin yau, duk da wahalarsa, zai tabbatar da wanzuwar Iran na shekaru hamsin masu zuwa."
Reza'i ya ƙarasa maganganunsa da jaddada haƙƙoƙin shari'a da ƙa'ida na Tehran, yana mai jaddada cewa "dole ne Amurka ta biya diyya ga al'ummar Iran."
Ya kuma sabunta alkawarin ƙasarsa na neman fansar jinin jagora shahidi na duniya Sayyid Ali Khamene'i, yana mai cewa: "Ba za mu yi jinkiri wajen neman fansar jinin jagora shahidi ba. Tsaro da lafiyar Iran a nan gaba sun dogara ne da samun fansar jinin jagoran shahidai da shahidan yaƙe-yaƙe da aka yi."
Waɗannan maganganun sun zo ne a kan dawowar ta'addancin Amurka a kan Iran, tare da mayar da hare-haren a kan yankunan kudancinta, wanda ya sa aka mayar da martani ga Amurka ta hanyar hare-hare da suka kai a kan sansanonin Amurka da dama a yankin, waɗanda suka haɗa da kasashen Larabawa a yankin Tekun Farisa, da Siriya da Jordan.
A matsayin martani ga ta'addancin, rundunar ruwa ta dakarun juyin musulunci ta sanar da sake rufe mashigar Hurmuz gaba ɗaya, bayan da ta buɗe ta bisa ga wasu hanyoyi na musamman a ƙarƙashin yarjejeniyar fahimtar juna ta Islamabad, wanda Washington ta mayar da martani ta hanyar sake sanya killacewar ruwa a kan tashoshin jiragen ruwa na Iran.
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