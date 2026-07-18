MTI: Bayan Vietnam Iran Ce Kawai Ta Kai Wa Amurka Irin Wannan Hare-hare Masu Barna

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Alon Mizrahi, manazarcin tsaro na Isra'ila, a cikin wani sako a shafin sada zumunta na X, ya bayyana aikin soji na Iran a gaban sojojin Amurka a matsayin wanda ya wuce dukkan ma'auni na tarihi, kuma yana mai nuni ga hare-hare masu dacewa da inganci na sojojin Iran ga Washington, ya jaddada cewa babu wata sojoji a tarihi, tun daga Vietnam zuwa yau, da ta sami damar kai wa sojojin Amurka irin wannan hare-hare mai nagarta. Yana mai bayyana cewa Iran har yanzu ta yi amfani da karamin sashe ne kawai na ƙarfinta, ya kira wannan yaƙi a matsayin "mafi girma da jarumtaka tun bayan nasarar jajayen sojojin kan Nazis."
Mizrahi a cikin sakonsa ya rubuta: "Babu wata rundunar sojoji a cikin tarihi, sai jaruman Viet Cong a Vietnam, da ta sami damar kai wa sojojin Amurka hare-hare mai inganci da daidaitawa kamar na sojojin Iran."
Cikin wani salon wulakanci ga Amurkawa ya kara da cewa: "Su ma ba su san abin da ake nufi da fuskantar wata rundunar sojoji ta gaske da ƙwararru ba. Kuma a yanzu wannan rundunar sojojin ta na mai kawar da su."
Wannan manazarcin Isra'ila, yana mai nuni ga sakamakon tunani na wannan arangama ga sojojin Amurka, ya yi iƙirarin cewa adadi mai yawa na sojojin wannan ƙasa sun fuskanci "rushewar tunani."
Wani muhimmin sashe na nazarin Mizrahi ya shafi rinjayen bayanai da aiki na Iran. Ya ce: Kowane wuri na Amurka a yammacin Asiya an gano su, kowane sansani an kai masa hari, kuma dukkan cibiyoyinsu suna ƙarƙashin sa ido.
Ya bayyana salon yaƙin Iran a matsayin hadakar fasaha ta zamani na babbar ƙasa da "ruhin sojoji mai tsarki na Musulunci da na gida," kuma ya kira fagen yaƙi a matsayin "nuni na Mai haukatarwa."
Mizrahi ya ci gaba da nuni da cewa Iran har yanzu ba ta yi amfani da dukkan ƙarfinta ba, ya jaddada: Iran har yanzu ta yi amfani da karamin sashe ne kawai na ƙarfinta. Tsanin tashin hankali yana da matakai da yawa da za a bi su.
Mafi Jarumtar Yaƙi Tun Daga Yaƙin Duniya Na Biyu
A ƙarshe, ya ɗauki girman wannan yaƙi fiye da rikici na yanki, kuma ya kira shi mafi girma da jarumtaka tun bayan nasarar jajayen sojojin kan Nazis a yaƙin duniya na biyu.
Washington a cikin mako da ya gabata, kamar dā, ta hanyar keta fahimtar juna da ake da su da Iran, ta kai hari a kan wurare a cikin ƙasar Jamhuriyar Musulunci, kuma tun kwanaki biyu da suka gabata, ta fara kai hari a kan ababen more rayuwa na fararen hula ciki har da gadoji, cibiyoyin ruwan sha mai daɗi da tashoshin wutar lantarki.
Dakarun Juyin Musulunci na Iran ma a cikin martani mai ƙarfi, sun kai hari a kan wuraren Amurka a yankin, kuma sun yi wa Washington gargadin cewa akwai martani mai ƙarfi da ke kan hanya.
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