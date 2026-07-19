Cikakken Bayani Game Da Hare-Haren Iran A Kan Sansanin Sojojin Amurka A Jordan

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Jaridar New York Times, ta nakalto daga jami'an Amurka, rahoton cewa harin Iran na ranar Juma'a, wanda ya haifar da mutuwar sojojin Amurka 2 da bacewar wani soja, shi ne hari na huɗu a cikin kwanaki biyar da suka gabata wanda ya kai hari kan sojojin Amurka a Jordan.
Jaridar New York Times ta kara da cewa waɗannan hare-haren gaba ɗaya sun raunata sojojin Amurka da dama kuma sun lalata jirage masu saukar ungulu da yawa.
Jami'an Amurka, waɗanda suka yi magana da wannan jarida bisa sharaɗin ɓoye sunayensu, sun ce yawan hare-haren da asarar da aka samu sun nuna cewa sojojin Iran har yanzu suna da manyan tarin makamai masu linzami, kuma sun ƙara ƙwarewar fasaha wajen tserewa daga tsarin tsaron saman Amurka.
Waɗannan jami'an sun ce wa jaridar New York Times: Jordan, wadda ke karbar bakuncin manyan sansanonin sojan sama na Amurka, ta sami ƙaruwar muhimmanci a kwanakin da suka gabata zuwa yaƙin da kuma a farkon kwanakinsa, bayan da Pentagon ta mayar da wasu sojojinta daga Bahrain, UAE da Qatar zuwa wuraren da ta fi ganin tsaro a Jordan da Isra'ila.
Sun kuma yi nuni da cewa rawar Jordan a ayyukan Amurka ta ƙaru, saboda sauran kawayen Amurka a yankin sun sanya wasu ƙuntatawa a kan girke-girken sojojin Amurka ko jiragen sama a kan ƙasashensu.
A farkon watan Yuli, Iran, a karon farko tun bayan sanya hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Tehran da Washington a watan Yuni, ta faɗaɗa hare-harenta a yankin, kuma ta haɗa da Jordan.
Jami'an Amurka sun bayyana cikakken bayani game da hare-haren Iran a Jordan a cikin kwanaki biyar da suka gabata, amma Pentagon har yanzu ba ta yi magana a fili game da su ba.
Sun ce harin na farko, ya kai hari a wani wurin zama a sansanin sojan sama na Malik Faisal, kuma ya haifar da raunata sojojin Amurka har biyar, kuma harin na biyu ya kai hari a wani sansani a gabashin Jordan wanda jiragen Black Hawk na Amurka ke aiki daga gare shi, kuma ya lalata adadi mai yawa daga cikinsu.
Waɗannan jami'an Amurka sun kara da cewa: Kimanin sa'o'i 48 da suka gabata, makamai masu linzami na Iran sun kai hari a sansanin sojan sama na Muwaffaq al-Salti a Al-Azraq, wannan sansanin da sojojin Amurka 2 suka mutu a ranar Juma'a, kuma a wannan hari, kimanin sojojin Amurka 20 da suke gudu zuwa mafaka sun jikkata, amma babu asarar rayuka.
A cewar jami'an Amurka, amma lokacin da Iran ta sake kai hari a wannan sansanin a ranar Juma'a, sojojin Amurka 2 sun mutu kuma wasu huɗu sun jikkata.
A cewarsu, sauran ma'aikatan sun sami bincike kan raunuka marasa nauyi kafin su koma aiki.
New York Times ta kara da cewa Pentagon ta ƙi yin sharhi game da waɗannan bayanai.
Tun da farko, rundunar sojojin ta'adda na Amurka a yankin (CENTCOM) a daren Asabar ta sanar da cewa, a martanin Iran ga hare-haren ta'addanci na Washington, sojojin Amurka 2 sun mutu a Jordan, kuma wani soja ya bace.
Ƙungiyar ta'adda ta CENTCOM a ranar Asabar da agogon gida (18 ga Yuli, daidai 27 ga Yuli), ba tare da yin nuni ga ta'addancin da aka yi wa ƙasar Iran wanda ya haifar da halastacciyar kariyar kai daga sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran ba, tare da maimaita iƙirarinta, ta kara da cewa: "A ranar Juma'a (17 ga Yuli, daidai 26 ga Yuli), sojojin Amurka 2 a Jordan sun mutu, a lokacin kare kai na CENTCOM da kawayenta a kan hare-haren makamai masu linzami na ballastic da jirage mara matuki na Iran. Haka kuma, wani sojan Amurka ya bace a yanzu."
Wannan cibiyar ta’addancin soji ta Amurka ta yi iƙirarin cewa: An kai sojoji huɗu zuwa asibitoci a Jordan, kuma bayan jinya an sallame su. Wasu sojoji kuma an yi musu bincike saboda "raunuka marasa nauyi" kuma sun koma wurin aiki.
Sojojin mamaya na Amurka sun ce, don girmama iyalan wadanda abin ya shafa, ba za a fitar da ƙarin bayanai ba, ciki har da sunayen sojojin da suka mutu, har zuwa sa'o'i 24 bayan sanar da 'yan uwa na kusa.
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