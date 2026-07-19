Iran: Sansanoni 2 Na Amurka A Kuwait Sun Sha Wuta A Hare-Haren Jirage Marasa Matuki

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: A mataki na goma sha shida na aikin Tsawar Azaba, sansanonin Ali Al-Salem da Al-Udayri na Kuwait, sun fuskanci hare-haren jirage marasa matuki masu lalata na sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran.
A martani ga yawan ta'addancin makiya, da shahadantar da 'yan ƙasa ababen kauna da harin da aka kai wa gadoji, da ababen more rayuwa da yankunan fararen hula, sa'o'i kadan da suka gabata, kuma a mataki na goma sha shida na aikin Tsawar Azaba, sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran, sun kai hari da jirage marasa matuki masu tarwatsawa a kan ɗakin ajiyar alburusai na sojojin ta'adda na Amurka a sansanin Al-Udayri, da radar Patriot da radar sama na wannan sojojin mamaya a sansanin Ali Al-Salem na Kuwait.
Sansanin Al-Udayri yana ɗaya daga cikin muhimman sansanonin sojojin ta'addancin Amurka a yankin, kuma yana da nisan kilomita 104 daga iyakokin Jamhuriyar Musulunci ta Iran, kuma yana ɗaya daga cikin muhimman cibiyoyin tallafin kawo dauki da sake tsara sojojin Amurka, kuma dagula aikin wannan sansani yana da tasiri mai muhimmanci a kan ayyukan bayar da tallafi na sojoji a yankin.
Sansanin sojan sama na Ali Al-Salem shi ma yana ɗaya daga cikin muhimman sansanonin, domin shi ne babban cibiyar jigilar kaya ta sama, kuma ƙofar shigar sojoji zuwa yankin yammacin Asiya, wanda ke taka muhimmiyar rawa a dabarun soji da dabaru na sojojin mamaya na Amurka a yankin.
Sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran, yayin da suke yin Allah wadai da aikin makiya na kai hari a kan gadoji, ababen more rayuwa da cibiyoyin fararen hula, da shahadantar da mutane marasa laifi, sun yi ishara da cewa: In sha Allah, a ƙarƙashin jagorancin abun kaunarmu Imam Khamene'i, kuma a cikin hasken haɗin kai da hadin kan sojoji masu sadaukarwa, al'umma mai juriya da gwamnati mai kula, za mu tilasta wa mayaudaran makiya ja da baya cikin rashin nasara.
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