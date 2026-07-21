Sheikh Hamid Tanzania: Darussa Biyar Da Jana'izar Jagora Shahidin Iran Ta Koyarwa Duniya + Hotuna

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Hujjatul-Islam Wal-Muslimin Sheikh Hamid Jalla a cikin jawabinsa ya bayyana cewa: Jana'izar Shahid Ayatullahil-Uzma Sayyid Ali Khamene'i ba wani lamari na yau da kullun ba ne, a'a, darasi ne mai girma wanda ya nuna yadda al'umma za ta iya ginuwa bisa hadin kai, adalci, son kasa da girmamawar juna. Ya kara da cewa: Kowane mai imani dole ne ya yi tunani a kan sakonnin da ke boye a cikin wannan lamari, kuma ya mayar da su wani ɓangare na salon rayuwarsa ta yau da kullun.
Darasi Na Farko: Muhimmancin Hadin Kan Shi'a
Hujjatul-Islam Wal-Muslimin Sheikh Hamid Jalla ya bayyana cewa darasi na farko na wannan taron, shine wajabcin ƙarfafa hadin kai tsakanin Shi'a.
Ya ce: Ƙarfin kowace al'umma yana dogara ne ga haɗin kai na mambobinta, hadin gwiwa da tsayin daka tare, ko a ranakun farin ciki ko a ranakun wahala da jarabawa. Bambance-bambancen ra'ayi kaɗan bai kamata su zama uzuri don rarrabuwa ba, a'a, dole ne kowa ya fifita muradun Musulunci da hadin kan muminai a kan kowane abu.
Darasi Na Biyu: Hadin Kan Musulmai Ba Tare Da La'akari Da Bambance-bambancen Mazhaba Ba
Yana bayyana darasi na biyu, ya ce: Wannan lamari ya nuna cewa Musulmai, duk da bambance-bambancen mazhaba, dole ne su kasance tare. Ya kara da cewa: Abin da ke haɗa Musulmai da juna, ya fi girma fiye da abubuwan da za su iya raba su; don haka, kowa ya kamata ya yaɗa soyayya, girmamawar juna da hadin gwiwa wajen ƙarfafa addini, kiyaye zaman lafiya da ci gaban al'umma.
Darasi Na Uku: Hadin Kan Mabiya Addinai Daban-daban Wajen Kare Mutuncin Dan Adam
Hujjatul-Islam Wal-Muslimin Sheikh Hamid Jalla ya yi ishara da cewa darasi na uku, shine muhimmancin zaman lafiya tare, girmamawar juna da hadin gwiwa tsakanin mabiya addinai daban-daban a cikin al'amuran da ke amfanar al'umma. Bambance-bambancen addini bai kamata su zama tushen ƙiyayya ko rikici ba, a'a, yakamata su zama dama don ƙarfafa fahimtar juna, kare mutuncin dan adam da hadin gwiwa wajen kare adalci, zaman lafiya da hadin kan ƙasa.
Darasi Na Hudu: Son Kasa Da Ƙaunar Ƙasa
Hujjatul-Islam Wal-Muslimin Sheikh Hamid Jalla ya kara da cewa: Darasi na hudu, shine muhimmancin son kasa. Ya yi kira ga muminai da su ƙaunaci Tanzania da dukkan zuciyarsu, su yi hidima ga ƙasarsu da gaskiya, kuma su shiga cikin ayyukan ci gaba da himma. Kowane ɗan ƙasa yana da alhakin kare zaman lafiya, hadin kai da ci gaban ƙasa; domin ci gaban kowace ƙasa yana dogara ne ga ƙoƙari da shigar mutanenta.
Darasi Na Biyar: Girmamawa Da Soyayya Ga Jami'ai Masu Hidima Da Adalci
Yana bayyana darasi na biyar, ya ce: Al'umma dole ne ta girmama kuma ta tallafa wa jami'an da ke hidimar al'umma da ƙasa da adalci, amana da ruhin sadaukarwa. Ya kara da cewa: Irin waɗannan jami'ai sun cancanci godiya da addu'a, domin su ci gaba da kare adalci, ƙarfafa dabi'un ɗabi'a, da kuma hidimar al'umma da inganci.
Hujjatul-Islam Wal-Muslimin Sheikh Hamid Jalla Mukindenga, a ƙarshen jawabinsa, ya buƙaci dukan muminai da kada su bar waɗannan koyarwa su zama ji kawai, a'a, su aiwatar da su a rayuwarsu ta zahiri. Ya bayyana cewa: Al'umma za ta sami zaman lafiya mai dorewa, hadin kai na gaske da ci gaba mai faɗi ne kawai lokacin da kowane mutum ya yi aikinsa da tsoron Allah, soyayya ga wasu, da fifita muradun ƙasa a kan muradun kansa.
An kammala wannan taro da yin addu'a da kuma bayanin koyarwar kyawawan dabi’u na ɗabi'a da addini; wasiyoyin da ke kiran muminai su ƙara mannewa ga koyarwar Ahlul-Bayt (A.S), ƙarfafa hadin kai, da taka rawa mai tasiri wajen samar da zaman lafiya da ci gaban al'umma.
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