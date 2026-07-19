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Iran Ta Daidaita Makamanta Da Na’urorin Tsaron Amurka

Iran Tana Amfani Da Makamai Masu Linzami Masu Sauri Da Ƙarfin Motsi

19 Yuli 2026 - 17:37
Lambar labari: 1842308
Source: ABNA24
Iran Tana Amfani Da Makamai Masu Linzami Masu Sauri Da Ƙarfin Motsi

Jaridar Wall Street Journal, ta nakalto daga jami'an Amurka, rahoton cewa Iran, ta hanyar amfani da makamai masu linzami masu sauri da ƙarfin motsi, ta daidaita da tsarin na’urorin tsaron Amurka. An buga wannan rahoto ne a daidai lokacin da jami'an Amurka da sojojin wannan ƙasa da dama suka jikkata a hare-haren Iran na baya-bayan nan a kan sansanonin Amurka a Jordan, kuma sojoji biyu sun mutu. Hotunan tauraron dan adam sun tabbatar da lalata rumfunan shirya jiragen yaƙi a sansanin Muwaffaq al-Salti.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Jaridar Wall Street Journal a cikin wani rahoto, ta nakalto daga jami'an Amurka, ta ba da rahoton daidaituwar ƙarfin soji na Iran da tsarin tsaron Amurka.

Rundunar Sojojin Amurka (CENTCOM) ta sanar jiya cewa sojojin Amurka biyu sun mutu a harin Iran na shekaranjiya a Jordan, kuma wani soja ya bace. Wannan ita ce asarar farko da sojojin Amurka suka sanar tun bayan sake faruwar rikici da Iran.

Jami'an Amurka sun shaida wa jaridar New York Times cewa sojojin Amurka da dama sun jikkata a Jordan a kwanakin baya.

Baya ga asarar rayuka, hotunan tauraron dan adam sun tabbatar da cewa, biyo bayan harin Iran a kan sansanin Amurka a Jordan, an lalata rumfunan shirya jiragen yaƙi.

Jaridar Wall Street Journal a cikin wani rahoto ta sanar da cewa an kashe sojojin Amurka a sansanin sojan sama na Muwaffaq al-Salti; wannan sansanin da tsarin tsaron makamai masu linzami na TAD na Amurka ke girke ya fuskanci harin Iran a watan Maris.

Jami'an Amurka masu Saniya akai sun shaida wa Wall Street Journal cewa Iran ta daidaita makamanta da tsarin tsaron Amurka, kuma tana amfani da makamai masu linzami masu sauri waɗanda suke da ƙarfin motsi lokacin da suke kusantar ƙasa.

Dangane da wannan rahoto, ikon Iran na kai hari a kan manufofi masu muhimmanci, ya haifar da damuwa tsakanin jami'an Amurka.

A cewar kafar yada labarai ta yahudawa Ynet, a daidai lokacin da waɗannan abubuwan ke faruwa, rahotanni a Amurka sun nuna cewa Pentagon tana nazarin darussan yaƙin da ake yi da Iran.

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